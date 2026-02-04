Volta Comunitat Valenciana 2026, Girmay fa sua la prima tappa. Bene Lonardi, Pellizzari attacca

Nuova squadra e vittoria alla prima per Biniam Girmay. Il ciclista eritreo, passato dalla Intermarché – Wanty alla NSN, debutta subito con un successo nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana. Girmay ha battuto allo sprint il belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe) e un ottimo Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Da segnalare anche l’azione nel finale di Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), che per poco non beffa tutti i velocisti, venendo ripreso a pochi chilometri dal traguardo.

La fuga di giornata vede protagonisti lo spagnolo Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), il lussemburghese Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), il polacco Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) e il britannico Adam Lewis (APS Pro Cycling). Il gruppo, però controlla sempre molto attentamente la fuga.

Sulla salita di Puerto Los Madreoños, la Red Bull – BORA – hansgrohe ed il gruppo si spezza completamente in due. Nel primo drappello ci sono Remco Evenepoel, Giulio Pellizzari, ma anche Antonio Tiberi e Brandon McNulty. Piano piano i fuggitivi vengono ripresi e a quel punto ecco che a quindici chilometri dal traguardo parte Giulio Pellizzari. Un attacco sicuramente improvviso, ma arrivato nel momento in cui il gruppo si stava ricompattando.

Il marchigiano riesce a restare al comando della corsa fino a quasi all’ultimo chilometro, quando sull’azione delle squadre dei velocisti viene ripreso. Allo sprint è stata battaglia con il successo di Girmay davanti a Marit e Lonardi, con anche due buoni piazzamenti per Alberto Bruttomesso (Bahrain – Victorious) e Tommaso Nencini (Solution Tech NIPPO Rali), rispettivamente sesto e settimo.