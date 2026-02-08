Volta Comunitat Valenciana 2026, Garcia Pierna vince l’ultima tappa. Evenepoel conquista la generale

Si è poco fa conclusa la quinta ed ultima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026. Dopo una frazione breve ma impegnativa, la volata è stata conquistata dallo spagnolo Raul Garcia Pierna, abile ad anticipare al traguardo i suoi compagni di fuga, che nel finale hanno tenuto botta alla rimonta del gruppo. Terza vittoria in carriera per il corridore della Movistar.

La tappa, partita da Bétera e conclusa a Valencia dopo soli 94 chilometri, è cominciata con la fuga di oltre venti atleti nei primi chilometri. I fuggitivi hanno insieme superato il GPM di Puerto del Oronet (4,7 km al 4,4% di pendenza media) e sulla salita successiva, quella di Puerto del Garbi (5,1 km al 7,1% di pendenza media) è stato proprio Garcia Pierna ad attaccare, portandosi dietro un gruppetto di circa 9 corridori.

Gli attaccanti, nel finale, hanno resistito ai tentativi di rimonta del gruppo, con Garcia Pierna che è riuscito ad anticipare all’arrivo il tedesco Emil Herzog (Red Bull Bora Hangrohe) ed il belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step). Nessun particolare pericolo per Remco Evenpoel (Red Bull Bora Hansgrohe) che arriva con il gruppo a Valencia e conquista la classifica generale della Volta Comunitat Valenciana 2026. Sul podio della corsa a tappe spagnola anche João Almeida, secondo, (31″) ed il compagno di squadra Giulio Pellizzari (34″).