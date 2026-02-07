Ciclismo
Volta Comunitat Valenciana 2026, Evenepoel show nel finale. Il belga ipoteca il successo finale. Pellizzari sul podio
Remco Evenepoel conferma il suo straordinario stato di forma in questo inizio di anno e si aggiudica la quarta tappa della Volta Comunitat Valenciana, La Nucía-Teulada Moraira di 172 chilometri. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe piazza la stoccata decisiva nel finale e precede di ventiquattro secondi il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e il compagno di squadra Giulio Pellizzari, autore di un lavoro eccellente sulle salite di giornata. Ottima corsa anche per Antonio Tiberi che chiude in quarta posizione con un ritardo di 25”.
A tredici chilometri dalla fine Remco Evenepoel, l’uomo più atteso, rompe gli indugi, lancia il suo micidiale attacco, piazza uno scatto secco e s’invola. Il belga crea il vuoto e accumula un vantaggio che finisce per diventare incolmabile per i rivali. Il campione iridato a cronometro, al settantunesimo successo della sua carriera, conquista anche il primato in classifica e ipoteca il successo finale. Il belga guida la generale con 29” su Joao Almeida, 31” su Giulio Pellizzari e 35” su Antonio Tiberi.
Sull’ Alto de La Fustera, terza categoria di 1,8 chilometri all’8,3% di pendenza media, la corsa si accende con la UAE Team Emirates-XRG che si mette in testa al gruppo a tirare, la Red Bull risponde e l’azione dei fuggitivi inizia a perdere terreno. Sul Puig de la Llorença, prima categoria di 2,3 chilometri al 9,3%, la selezione crea il gruppetto dei big all’inseguimento di Bernard.
A movimentare la giornata è l’azione dello spagnolo Carlos García Pierna della Burgos Burpellet BH, del polacco Danny van der Tuuk della Euskaltel – Euskadi, del francese Julien Bernard della Lidl-Trek, del belga Steff Cras della Soudal Quick-Step, del ceco Jakub Otruba della Caja Rural – Seguros RGA e dell’iberico Fernando Tercero della Team Polti VisitMalta. Si aggrega, successivamente, al drappello dei fuggitivi anche il britannico Lewis Askey della NSN Cycling Team. A circa settanta chilometri dalla fine Garcia Pierna perde contatto, ma riesce poi a ricongiungersi ai compagni di fuga.