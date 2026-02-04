Volley femminile, Vallefoglia si sbarazza del Gran Canaria e vola in semifinale di Challenge Cup

Vallefoglia si è qualificata alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza: dopo aver sconfitto l’Emalsa Gran Canaria a domicilio con un sonoro 3-0 nell’andata dei quarti di finale, le marchigiane si sono imposte per 3-1 (25-20; 25-17; 14-25; 30-28) nel confronto di ritorno disputato di fronte al proprio pubblico del PalaMegabox di Pesaro e possono così proseguire la loro prima esperienza in campo continentale.

Le Tigri se la dovranno vedere contro le ungheresi del KHG Kaposvari, capaci di eliminare il GEN-I Volley Nova Gorica: le biancoverdi partiranno con i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, dove eventualmente incroceranno chi avrà la meglio nel confronto tra le greche del Panathinaikos Atene e chi la spunterà tra il Panionios e il Nicosia. La partita odierna è stata a senso unico: primi due set dominati, qualificazione in tasca e poi si è giocato per le statistiche.

A mettersi maggiormente in luce sono state Nyadholi Thokbuom (15 punti), Gaia Giovannini (10) ed Erblira Bici (9), mentre hanno riposato Loveth Omoruyi e Sonia Candi, solo un paio di set per Bozana Butigan (6) e Adelina Ungureanu (6). Tra le fila del Gran Canaria le migliori sono state Saray Manzano (19) e John Malual (17).