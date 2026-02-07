Volley femminile, San Giovanni continua la risalita. Perugia vicina alla retrocessione, Monviso a rischio

Oggi si sono giocati due anticipi validi per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile, fondamentali per la zona retrocessione. San Giovanni in Marignano non si ferma più, ha sconfitto Perugia per 3-1 (22-25; 25-18; 25-20; 29-27) di fronte al proprio pubblico e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva; Bergamo ha fatto festa tra le mura amiche, regolando Monviso per 3-1 (25-19; 18-25; 25-20; 25-19).

La classifica generale ha subito uno scossone: San Giovanni si è issata al decimo posto con 23 punti, Monviso è penultima con 17 punti a -3 da Cuneo (attesa domani dal derby con Chieri) e Perugia chiude la graduatoria con 12 punti. Le romagnole hanno compiuto uno scatto importante verso la salvezza quando mancano tre giornate al termine della stagione, mentre le umbre sono quasi spacciate e le piemontesi sono sull’orlo del baratro.

A trascinare San Giovanni in Marignano sono state Alice Nardo (18 punti), Sara Caruso (13), Elizaveta Kochurina (12), Edinara Brancher (17) e la scatenata Yushan Zhang (16 punti, 4 ace) contro il sestetto di Beatrice Gardini (14), Nika Markovic (15) ed Elena Perinelli (11). Bergamo ha fatti affidamento ad Ailama Cese Montalvo (19 punti) e Kendall Kipp (12), a Monviso non sono bastate Anna Dodson (15), Anna Davyskiba (12) e Yasmina Akrari (12).