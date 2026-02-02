Pallavolo
Volley femminile, le migliori italiane della 22ma giornata di A1. Nervini-Antropova: che battaglia! Piva ancora protagonista
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 22ª GIORNATA DI SERIE A1
ALICE TORCOLACCI: Prova di qualità sul campo di Cuneo per la centrale di Busto che sembra aver trovato un’ottima intesa con Seki. per lei 9 punti, l’86% in attacco, un ace e due muri.
ALICE NARDO: Protagonista nella terza vittoria consecutiva di San Giovanni che conduce le romagnole fuori dalle sabbie mobili. Per lei 8 punti ma un ottimo 65% in ricezione, 41% in attacco, un muro e due ace.
EKATERINA ANTROPOVA: Piazza il trentello l’opposta di Scandicci nel big match di Chieri. 30 punti esatti, con una positività in attacco del 46%, 3 muri e cinque ace per la solita partita sontuosa.
STELLA NERVINI: sempre meglio. Partita di altissimo spessore per la giovane schiacciatrice di Chieri che chiude con 24 punti contro Scandicci, il 64% in ricezione, il 54% in attacco.
REBECCA PIVA: Non si ferma più la schiacciatrice di Milano che gioca un gran match a Firenze. 17 punti per lei con un eloquente 70% di positività in attacco, il 42% in ricezione e 3 muri. Instancabile.
MARINA LUBIAN: Buona prova della centrale di Conegliano nella sfida casalinga con Macerata. 8 punti con il 71% in attacco, un ace e due muri.