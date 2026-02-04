Volley femminile, Chieri strapazza il Bielsko Biala e si regala i quarti di CEV Cup contro una retrocessa

Chieri ha fornito un’altra prova di forza nella CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza: dopo aver travolto il BKS Bostik Bielsko-Biala con un sonoro 3-0 nell’andata dei playoff, le piemontesi si sono replicate di fronte ai 1.400 spettatori del Pala Gianni Asti di Torino, imponendosi con un altro secco 3-0 (25-13; 25-20; 25-21) contro la temibile formazione polacca e qualificandosi così ai quarti di finale.

Le ragazze di coach Nicola Negro hanno preso il largo nella parte centrale dei primi due set e hanno blindato il passaggio del turno, mentre nel terzo parziale si sono prodigate in una bella rimonta dal 17-21 e hanno firmato un parziale di otto punti per imporsi nuovamente con il massimo scarto. La prossima avversaria sarà la peggior terza classificata dei cinque gironi di Champions League, che retrocederà al piano inferiore in campo continentale.

Prestazione di spessore da parte di Halimatou Bah (16 punti, 2 muri) ed Elles Dambrink (11), da annotare le otto marcature di Sara Alberti (3 muri, 2 ace) e i cinque punti di Alice Degradi. A riposo la stella Anett Németh, Laura Kuenzler e Anna Gray. Tra le fila del Bielsko Biala le migliori sono state Klaudia Nowakowska (9) e Nikola Abramajtys (7).