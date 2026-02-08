Volley femminile, Chieri avvicina Milano in Serie A1. Firenze infiamma la lotta playoff, Cuneo sul baratro

Non soltanto le vittorie di Conegliano e Novara nei big match contro Scandicci e Novara in occasione della 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Chieri ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-19; 26-24; 27-25) nell’atteso derby piemontese, rafforzando il quarto posto e portandosi a due lunghezze di distacco da Milano, mentre le ospiti restano in terzultima posizione a +3 su Monviso. Stella Nervini (17 punti) e Anett Németh si sono messe in bella mostra (12), a Cuneo non è bastata Binto Diop (15).

Vallefoglia si è imposta sul campo di Macerata per 3-1 (25-20; 23-25; 25-21; 25-20), tornando al successo dopo tre ko consecutivi e garantendosi il sesto posto con tre giornate di anticipo sul termine della regular season, mentre le marchigiane rimangono in quartultima piazza con una lunghezza di margine su Cuneo, in piena lotta per non retrocedere. Erblira Bici è stata mattatrice assoluta (23 punti), in doppia cifra anche Loveth Omoruyi e Sonia Candi (11 punti a testa).

Firenze ha espugnato la tana di Busto Arsizio per 3-1 (22-25; 25-23; 25-22; 25-22) e ha agganciato le Farfalle all’ottavo posto, rendendo sempre più vivace la lotta per accedere ai playoff scudetto in cui è coinvolta anche Bergamo. Sotto i riflettori Jolien Knollema (21 punti), Vanja Bukilic (16), Alice Tanase (14) e Nausica Acciarri (15) contro il sestetto guidato da Melanie Parra (13), Valentina Diouf (9) e Alessia Gennari (10).