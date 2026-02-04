Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, tv, streaming

La Virtus Bologna inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega con un impegno casalingo. Oggi mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30 i bianconeri ospitano i francesi dell’ASVEL Villeurbanne nella ventiseiesima giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere provano a dare continuità all’importante successo esterno di venerdì scorso contro l’AS Monaco (82-84) grazie alla zampata di Luca Vildoza match-winner, con i bolognesi che hanno un record di 12-13 a tre vittorie dall’AS Monaco attualmente decimo e ultimo qualificato ai play-in. Coach Dusko Ivanovic non avrà a disposizione Alessandro Pajola che dovrà subire un’operazione al menisco del ginocchio sinistro, con Luca Vildoza e Matt Morgan che proveranno a guidare la squadra.

L’ASVEL Villeurbanne – nel cui staff tecnico troviamo anche Edoardo Casalone, ex assistente di Gianmarco Pozzecco alla Dinamo Sassari e poi in Nazionale – vuole provare a risollevare una classifica finora molto negativa, con i transalpini fanalino di coda con 6-19 di score al pari dell’Anadolu Efes Istanbul prossimo avversario proprio della Virtus mentre l’ASVEL venerdì farà visita all’Olimpia Milano. Fari puntati su Braian Angola, con Villeurbanne che ha messo sotto contratto anche il camerunense di formazione italiana Paul Eboua.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale con aggiornamenti costanti, per non farvi perdere nemmeno un minuto.

