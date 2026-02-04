Vincenzo Nibali: “Capii subito che Pogacar era un nuovo Messi. Pellizzari ha grande margine, importanti le corse al Sud”

Vincenzo Nibali, dopo aver scritto pagine indelebili della storia del ciclismo, guarda oggi il gruppo da una posizione diversa, più defilata ma non meno incisiva. Dal cuore della Lega Ciclismo Professionistico al lavoro quotidiano con i giovani, lo Squalo dello Stretto continua a muoversi dentro il ciclismo con la stessa lucidità che lo ha reso unico in gara. La Coppa Italia del Presidente Pella che attraversa 17 Regioni, la sicurezza stradale, la formazione dei ragazzi, le difficoltà delle strutture giovanili e il bisogno di un ricambio generazionale: nelle sue parole c’è la consapevolezza di chi conosce il presente, ma soprattutto il futuro di questo sport. Un futuro che passa anche dalle scelte dei nuovi talenti azzurri, da Pogacar “visto” in anticipo, fino ai nomi di Pellizzari, Tiberi e Finn. E poi, inevitabilmente, c’è il campione che riaffiora: Rio 2016, le vittorie, i rimpianti e quella sensazione che alcune giornate restino per sempre, nel bene e nel male. Nibali ha raccontato tutto in esclusiva ad OA Sport, con lo sguardo di chi sa che il ciclismo non è solo vincere, ma costruire.

La Coppa Italia è arrivata a toccare ben 17 Regioni, valorizzando le Professional e Continental italiane, nonché anche i corridori azzurri. Era la competizione che mancava ai giovani per mettersi in mostra e valorizzarsi?

“Sì, assolutamente. Avere una Lega presente in così tante corse è fondamentale. Ogni anno il progetto cresce e questo dà sostegno e valore non solo al territorio, ma anche all’intero movimento giovanile. È importante soprattutto perché si riescono a coinvolgere regioni del Sud Italia, dove purtroppo negli ultimi anni molte corse si sono perse. Il passaggio più delicato resta quello delle strutture giovanili: oggi molte società stanno affrontando momenti difficili e servono risorse e progettualità per garantire continuità”.

In generale cosa significa far parte della squadra della Lega Ciclismo Professionistico, a cui stanno a cuore temi cruciali come sicurezza stradale, attività sportiva per tutti e parità di genere uomo-donna?

“Il mio ruolo all’interno della Lega è quello di fare da collegamento tra gli ex professionisti e i corridori in attività. Ho smesso nel 2022, quindi conosco bene il gruppo e le dinamiche del ciclismo attuale. Mi confronto spesso con i corridori sulle problematiche che incontrano, cercando poi di portarle in Lega per trovare soluzioni concrete, anche se non è mai semplice. È fondamentale mantenere un dialogo costante. I temi della sicurezza, sia stradale che in gara, sono oggi più che mai attuali: la sicurezza stradale in particolare riguarda non solo i professionisti, ma anche i cicloamatori”.

Da anni sei impegnato in prima persona nella valorizzazione dei giovani con la Mastromarco e il Team Nibali. Raccontaci pro e contro di questa attività e quali sono le principali difficoltà da superare…

“Il Team Nibali è seguito principalmente da mia moglie Rachele. Le difficoltà maggiori sono soprattutto economiche, legate anche alla collocazione geografica, che comporta costi di trasferta molto elevati. Un altro aspetto critico è il reclutamento delle figure professionali: direttori sportivi, medici, staff qualificato. Inoltre, spesso i genitori si aspettano risultati abbastanza immediati, vedendo il percorso come una sorta di investimento. Nel settore Juniores i ragazzi sono già dei “piccoli professionisti”: hanno nutrizionista, allenatore, addetto stampa e via dicendo. Aumentano i mezzi necessari, il numero di atleti cresce e bisogna gestire anche il fatto che molti non abbiano la patente e quindi vi è una gestione più macchinosa, senza dimenticare l’aspetto scolastico. Tutti guardano al professionismo, ma se non si investe seriamente nella base e nelle attività giovanili, il futuro rischia di mancare. Serve un vero ricambio generazionale”.

Nella tua carriera hai vinto 4 Grandi Giri (con la Tripla Corona) e 3 Classiche Monumento. Tra il 2° posto alla Liegi 2012 e la caduta a Rio 2016 quando eri in testa, qual è il rimpianto più grande?

“Una medaglia olimpica resta per sempre, così come una Monumento. L’Olimpiade di Rio poteva essere davvero la ciliegina sulla torta della mia carriera. Credo che a tutti sia rimasto il ricordo amaro di quella giornata, ma anche della bellissima azione che ero riuscito a costruire. È stata comunque un’Olimpiade straordinaria, con una squadra eccezionale: su tutti Fabio Aru e Damiano Caruso furono perfetti, ma c’era una grande coesione all’interno della Nazionale”.

Hai solo “sfiorato” Pogacar, perché tu eri a fine carriera e lui all’inizio. Che idea ti eri fatto di lui a primo acchito?

“Quando l’ho visto le prime volte andare così forte, ho subito pensato che, sistemando alcuni dettagli, sarebbe diventato un grandissimo campione. Lo capisci subito quando un atleta ha qualcosa di diverso: la facilità con cui muove la bici, il modo in cui sta in gruppo. Diego Ulissi fu uno dei primi a parlarmene e capimmo subito che in gruppo c’era un nuovo ‘Messi’ “.

Lorenzo Finn è sulla bocca di tutti. Come giudichi la sua scelta di rimanere un altro anno tra gli U23 da campione del mondo?

“È una scelta molto intelligente e conservativa, che può rivelarsi fondamentale per il suo futuro. Prendersi il tempo giusto è spesso la decisione migliore”.

Giulio Pellizzari è uno scalatore che all’Italia mancava da tempo: dove può arrivare?

“Giulio, per quello che ha dimostrato anche alla Vuelta 2025, ha un grande margine di crescita. È diventato più maturo e consapevole dei suoi mezzi. L’unico vero punto interrogativo riguarda la squadra: con l’arrivo di un nome pesante come Remco Evenepoel, sarà importante capire come verranno gestite le gerarchie e i programmi”.

Conosci bene Antonio Tiberi: cosa deve fare per dare una svolta alla sua carriera? Il Tour è la scelta giusta?

“Il Tour prima o poi doveva farlo, quindi è una scelta giusta: lo formerà e gli permetterà di crescere, perché è una corsa completamente diversa dalle altre. Mi aspettavo qualcosa in più nell’ultimo anno, ma purtroppo nello sport le cose non vanno sempre come ci si aspetta. Da ex atleta lo capisco molto bene, vediamo quest’anno come andrà, anche se il primo Tour de France non è mai semplice”.