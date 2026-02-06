UAE Tour femminile 2026, Wiebes batte allo sprint Consonni. Quarta Guazzini

Lo UAE Tour femminile 2026 finora ha una sola padrona ed è Lorena Wiebes. L’olandese della SD Worx concede il bis e trionfa anche nella seconda tappa imponendosi allo sprint sul traguardo di Hamdan Bin Mohamed Smart University. Una bella prestazione da parte delle azzurre con il secondo posto di Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) e la quarta posizione di Vittoria Guazzini (FDJ United – SUEZ).

La fuga di giornata ha visto protagoniste le italiane Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) e Sonia Rossetti (Vini Fantini – BePink), che sono riuscite a fuoriuscire dal gruppo insieme alla norvegese Magdalene Lind (Hitec Products – Fluid Control) e alla svizzera Petra Stiasny (Human Powered Health). Le quattro sono riuscite anche a raggiungere sette minuti di vantaggio su un gruppo comunque sempre in controllo.

Con il passare dei chilometri poi il gruppo ha recuperato le fuggitive e quando ormai era a ranghi compatti c’è stata una caduta che ha visto finire a terra anche l’azzurra Monica Trinca Colonel, per fortuna senza conseguenze. Negli ultimi chilometri si sono messe in moto le squadre delle velociste.

La spinta delle squadre ha portato il gruppo a spaccarsi in due tronconi e della situazione ha cercato di approfittarne la tedesca Franziska Koch (FDJ United – SUEZ), ma è stata poi ripresa. Wiebes non ha lasciato scampo, andando a vincere davanti a Chiara Consonni, alla connazionale Ninke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) e Vittoria Guazzini.