Ciclismo
UAE Tour femminile 2026: si comincia ovviamente nel segno di Lorena Wiebes
Chi se non lei? Si apre ovviamente nel segno di Lorena Wiebes l’UAE Tour al femminile, corsa a tappa negli Emirati Arabi che ha preso il via oggi. Prima frazione con una volata scontata in quel di Madinat Zayed ed un successo annunciato per la fuoriclasse neerlandese. La velocista della SD Worx – Protime trova la vittoria numero sette della carriera sulle strade emiratine dominando lo sprint e andando a vestire la maglia di leader della classifica generale.
Seconda posizione per l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ), terza la giovane britannica Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM zondacrypto), poi la canadese Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health). In casa Italia più che positiva la quinta piazza di Martina Alzini (Cofidis Women Team), nella top-10 troviamo al nono posto anche Rachele Barbieri (Team Picnic PostNL).