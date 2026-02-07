UAE Tour femminile 2026, sempre Lorena Wiebes a segno nello sprint della terza tappa. Guazzini in top-5, precede Consonni

Lorena Wiebes non lascia spazio alle sorprese e firma un nuovo trionfo all’UAE Tour Women, imponendosi sul traguardo di Abu Dhabi Breakwater al termine di una giornata controllata con autorità dalla SD Worx Protime. La velocista olandese, già leader della classifica generale, finalizza alla perfezione il lavoro delle compagne e centra il terzo successo consecutivo nell’edizione 2026, confermandosi assoluta dominatrice della corsa emiratina.

La frazione ha preso il via da Abu Dhabi TeamLab Phenomena in condizioni non ideali per il gruppo: Marlen Reusser, Irma Siri e Auke De Buysser non sono infatti partite, ancora provate dalla caduta avvenuta il giorno precedente. Fin dalle prime battute il ritmo è stato sostenuto, con diversi tentativi di allungo che, tuttavia, non hanno mai portato alla formazione di una fuga strutturata.

La corsa è entrata nel vivo subito dopo il traguardo volante di Yas Marina Circuit, conquistato da Zoe Bäckstedt, quando il plotone ha concesso spazio a un quintetto composto da Sara Luccon e dalla compagna Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), dalla coppia Sonia Rossetti-Gaia Segato (Vini Fantini Bepink) e dalla britannica April Tacey (Hitec Products – Fluid Control).

Il margine delle battistrada è rimasto però sotto controllo. A 45 chilometri dall’arrivo, l’iniziativa congiunta di EF Education-Oatly, SD Worx Protime e Cofidis ha riportato rapidamente il gruppo compatto. Poco dopo, nuovo cambio di scenario: Nina Berton (EF Education-Oatly) ha tentato l’azione solitaria, seguita da Monica Castagna (Top Girls Fassa Bortolo). La vicentina, nonostante un inseguimento generoso, non è riuscita a colmare il distacco.

A 10 chilometri dalla conclusione, Berton è transitata ancora al comando con 45 secondi di vantaggio, ma il forcing delle atlete in maglia SD Worx Protime, al servizio di Lorena Wiebes, è risultato decisivo: il gruppo è rientrato compatto a 5 chilometri dall’arrivo. Da lì in avanti sono iniziate le manovre decisive per la volata, dove Wiebes ha fatto valere tutta la sua potenza, chiudendo con un’altra prova di forza. Alle sue spalle, nello sprint finale, si sono piazzate l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ) e la danese Amalie Dideriksen (Cofidis).

A completare la top-5 sono state l’altra olandese Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) e Vittoria Guazzini (FDJ United – SUEZ). Sesta piazza, invece, per Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto). Per la sprinter oranje si tratta della 121ª vittoria in carriera, della nona in questa corsa nel percorso agonistico e del terzo sigillo in serie in quest’edizione. Non è un caso che la classifica generale le sorrida con 18″ di margine su Gillespie e 23″ sulla britannica Zoe Jane Bäckstedt (CANYON//SRAM zondacrypto). Quarta è Consonni nell’overall, con un gap di 24″ dalla vetta.