Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 8 febbraio, tv, streaming

Giorno 2 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, domenica 8 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie: la discesa libera femminile di sci alpino, lo skiathlon maschile di sci di fondo, i 5000 metri maschili di speed skating, il PGS, maschile e femminile, di snowboard, la staffetta mista di biathlon, il singolo maschile dello slittino ed il team event di pattinaggio.

Nella discesa femminile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, saranno al via quattro delle sei italiane viste all’opera in questi giorni nelle prove, mentre resteranno escluse due tra Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

A partire dalle ore 17.00, invece, si concluderà lo slittino, con le ultime due discese, dopo le prime due odierne, del singolo maschile: proveranno a lottare per i piazzamenti che contano tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50-22.45), Eurosport2 (10.00-12.05, 17.15-22.45), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Domenica 8 febbraio

08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualification run (Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualification run (Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, elimination run

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud

10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, elimination run

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile (quattro tra Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)

12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile (Federico Pellegrino Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo)

13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale

13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale

13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale

14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale

14.05 BIATHLON – Staffetta mista (Italia – Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali

14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali

14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo

14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera

14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo

14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro

14.46 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2 (Voetter/Oberhofer)

16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschili (Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)

16.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 3 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

18.34 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche) (Marilù Poluzzi)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie d’artistico (Conti/Macii)

20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche) (Marilù Poluzzi)

20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile (Lara Naki Gutmann)

21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche) (Marilù Poluzzi)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia

21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program maschile (Daniel Grassl)

