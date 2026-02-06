Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 7 febbraio, tv, streaming

Giorno 1 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, sabato 7 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle prime finali che assegneranno medaglie: la discesa libera maschile di sci alpino, lo skiathlon femminile di sci di fondo, i 3000 metri femminili di speed skating, il trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, ed il big air maschile di snowboard.

Nella discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via quattro dei cinque italiani visti all’opera in questi giorni nelle prove, mentre resterà escluso uno tra Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

A partire dalle ore 17.00, invece, iniziera lo slittino, con le prime due discese, sulle quattro totali previste, del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.40-17.10, 20.30-23.30), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.05-22.55), Eurosport2 (17.15-22.55) e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Sabato 7 febbraio

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile (quattro tra Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer)

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3 (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile (Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa)

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

17.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, trial round (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (prima manche) (Ian Matteoli)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile (Daniel Grassl)

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche) (Ian Matteoli)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche) (Ian Matteoli)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance (Guignard/Fabbri)

