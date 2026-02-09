Milano Cortina 2026

Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 10 febbraio, tv, streaming

2 ore fa

Giorno 4 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, martedì 10 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno medaglie: la combinata femminile a squadre di sci alpino, le sprint di sci di fondo, lo slopestyle maschile di sci freestyle, la staffetta mista di short track, l’individuale maschile di biathlon, il doppio misto di curling, il singolo femminile di slittino e la gara a squadre miste di salto con gli sci.

Grandi speranze per l’Italia sono riposte nella combinata femminile a squadre dello sci alpino, dove vedremo all’opera (coppie da definire) ben quattro squadre azzurre. L’Italia, essendo già qualificata per le semifinali, lotterà per una medaglia nel doppio misto del curling, ma c’è grande attesa anche per la 20 km individuale di biathlon.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.15-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su RRai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Martedì 10 febbraio

08.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6 (Voetter/Oberhofer)

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

09.08 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa)

09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione (Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino)

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera (Italia 1, Italia 2, Italia 3, Italia 4)

10.30  SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie (Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel)

11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3-4 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

11.10  SHORT TRACK – 1000 metri maschili, batterie (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser)

11.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazioni 1 

11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale 

11.59 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale (Italia)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia 

12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (prima manche) 

12.34 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali 

12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali 

12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali 

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (seconda manche) 

13.03 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B 

13.10 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A 

13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale 

13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale 

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (terza manche) 

13.30 BIATHLON – 20 km individuale maschile (Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)

13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3-4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom (Italia 1, Italia 2, Italia 3, Italia 4)

14.05 CURLING – Doppio misto, finale per il bronzo 

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1 (Manuela Passaretta)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania 

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17.30 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, trial round (Italia)

18.05 CURLING – Doppio misto: finale per l’oro 

18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile, short program (Matteo Rizzo, Daniel Grassl)

18.34 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno (Italia)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale (Italia)

20.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera 

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.15-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

