Trento-Verona oggi in tv, Finale Coppa Italia volley 2026: orario, programma, streaming

Oggi domenica 8 febbraio (ore 18.00) si gioca Trento-Verona, Finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile: si preannuncia grande spettacolo alla Unipol Arena di Bologna, dove verrà assegnato il primo trofeo della stagione. I dolomitici sono riusciti a battere Piacenza al tie-break dopo una rimonta da 1-2 e senza alcuni effettivi di riferimentoi, mentre gli scaligeri hanno firmato il grande colpaccio travolgendo la favorita Perugia con un sonoro 3-0.

I Campioni d’Italia sperano di rimettere le mani sulla coppa a tredici anni di distanza dall’ultima volta e dopo aver perso cinque atti consecutivi, mentre la Rana disputerà la seconda finale della propria storia dopo quella persa dodici mesi fa contro Civitanova al tie-break. Trento spera di recuperare Alessandro Michieletto dopo aver parzialmente riabbracciato Daniele Lavia e prova fare affidamento sull’opposto Theo Faure, mentre a trascinare Verona ci sarà soprattutto lo scatenato attaccante Noumory Keita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Verona, finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO TRENTO-VERONA OGGI, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 8 febbraio

Ore 18.00 Itas Trentino vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TRENTO-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.