Tour Of Oman 2026: Veistroffer vince in fuga la seconda tappa, quinto Ulissi

Baptiste Veistroffer si è imposto in occasione della seconda tappa del Tour of Oman. Trionfo in fuga per il francese in forza alla Lotto Intermarché, capace di stare davanti per 184 km dei 194 previsti del percorso con partenza da Al Rustaq Fort ed arrivo a Yitti Hills.

Il transalpino ha dunque attaccato fin dalle battute iniziali del tracciato insieme ad altri quattro corridori – ovvero Patryk Goszczurny (Visma | Lease a Bike), già all’attacco ieri, Tim Marsman (Alpecin Premier-Tech), Gil Gelders (Soudal-QuickStep) e Said Alrahbi (Oman) – per poi allungare sui rivali superstiti a 12 km riuscendo a resistere al ritorno degli avversari vantando al traguardo un margine di 17’’ sugli inseguitori.

Al secondo posto si è piazzato poi Henok Mulubrhan (XDS Astana) precedendo Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United). Da segnalare inoltre la quinta piazza di Diego Ulissi (XDS Astana), migliore azzurro del lotto. In virtù del successo odierno, Veistroffer è anche balzato in testa alla classifica generale con 8:47:23, con un vantaggio di 25″ su Henrik Mulubrhan (XDS Astana Team) e di 27″ su Thibaud Bruel (Groupama – FDJ United). Domani si disputerà la terza frazione da Samail “Al Fayhaa Resthouse” a Eastern Mountain (191.3 km).