Tommaso Sala: “Mi è dispiaciuto per il primo settore, non riuscivo a far correre lo sci. Un onore gareggiare con Paris”

13 centesimi: tanti hanno diviso Dominik Paris e Tommaso Sala dalle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nella combinata a squadre maschile. Performance, quella di Sala, che è stata di discreto livello, questo è vero, ma non di quello che bastava almeno per questa coppia.

Queste le parole di Sala a Rai2: “Mi sono sempre allenato qui, sono di casa. Ero molto contento di essere qui a un evento del genere. Mi brucia tanto perché per 13 centesimi non siamo argento. Mi è dispiaciuto un po’ per il primo settore dove non sono riuscito a creare velocità, c’era questa neve abbastanza aggressiva e non riuscivo a far correre lo sci. Me ne sono accorto subito dalla terza porta, ho cercato di imporre il mio ritmo tanto, infatti dalla decima-quindicesima fino al traguardo ho fatto secondo me un’ottima run essendo una pista con parecchio piano. Contano però le medaglie e per 13 centesimi non ce l’abbiamo fatta“.

Il successivo pensiero è per Paris: “Domme era contento perché ci abbiamo provato veramente tanto, nessun rimpianto da parte di entrambi. Era contento per me, per averci provato veramente tanto. Io sono contento e onorato di aver preso parte a questa competizione con lui“.

Ancora ulteriori pensieri al sito ufficiale della FISI: “Mi spiace, ci siamo fermati a tredici centesimi da un risultato davvero importante. Ho faticato a trovare il feeling con la neve nella parte alta; per fortuna dalla decima porta in poi sono riuscito a cambiare ritmo e a fare la mia gara. Ora devo puntare ad aggiustare i dettagli nella parte alta in vista dello slalom. Non c’era molta velocità in alto, una neve con grano che grattava mentre sotto era più scorrevole. E’ stato un onore gareggiare con Domme, è un mostro sacro qui a Bormio e mi ha dato tanta tranquillità sin dalla discesa: nessuna pressione, ho fatto il mio“.