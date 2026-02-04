Tommaso Saccardi trionfa nello slalom di Coppa Europa a Baqueira Beret. Canins e Maurberger in Top 15

Si tinge d’azzurro lo slalom speciale di Coppa Europa disputato sulle nevi spagnole di Baqueira Beret. Uno splendido Tommaso Saccardi si aggiudica entrambe le manche e conquista, con merito, il trionfo finale. Completano l’ottima prova azzurra i piazzamenti in Top 15 di Matteo Canins e Simon Maurberger.

Saccardi, sceso con il pettorale numero tre, chiude la prima prova al comando con il tempo di 55.39 e termina una seconda discesa letteralmente dominata con 1:58.13. L’italiano precede i francesi Hugo Desgrippes, secondo con un ritardo di +1.26, e Antoine Azzolin, terzo a +1.44.

Si ferma ai piedi del podio Adam Hofstedt. Lo svedese, secondo a metà gara, chiude quarto a +1.48, a soli quattro centesimi dalla terza piazza. Termina la sua prova al quinto posto Ramon Zenhaeusern che rimonta ben sei posizioni grazie al miglior tempo assoluto nella seconda prova, il suo distacco è di +1.51.

Il transalpino August Aulnette termina la gara in sesta posizione con +1.65. L’austriaco Ralph Seidler è settimo a + 2.03, mentre lo svizzero Joel Luetolf è ottavo con +2.35. Completano la Top 10 il norvegese Theodor Braekken, nono a +2.36, e l’austriaco Jakob Greber, decimo con +2.53.

L’ottima seconda manche permette a Matteo Canins di rimontare nove posizioni e di chiudere dodicesimo con un ritardo di +2.61. Conquista il quattordicesimo posto Simon Maurberger, staccato di +2.94 dal compagno di squadra. Entra nei trenta anche Alessandro Pizio che chiude in ventiseiesima posizione con un ritardo di +4.60. Non terminano la prova Corrado Barbera, trentesimo dopo la prima run, e Stefano Pizzato, tredicesimo dopo la prima prova.