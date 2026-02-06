Milano Cortina 2026
Terza prova maschile disertata a Bormio: la lista degli sciatori che hanno dato forfait. Un solo azzurro in pista
La terza prova cronometrata della discesa libera maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non ha incontrato il favore della metà degli atleti iscritti, che hanno ritenuto sufficienti le due prove svolte nei giorni scorsi.
Sulla pista Stelvio di Bormio, infatti, ben 21 atleti, sui 44 iscritti, non si sono presentati al cancelletto di partenza, mentre uno non ha completato il tracciato: sono giunti così al traguardo soltanto 22 concorrenti, dei quali la maggior parte non ha certo spinto a tutta, almeno in alcuni tratti della pista.
In casa Italia è sceso soltanto Dominik Paris, che ha forzato fino al terzo intermedio e poi si è rialzato, chiudendo 18° a 8″37 dal canadese James Crawford, primo in 1’54″95. Non sono neppure partiti, invece, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse.
ORDINE D’ARRIVO TERZA PROVA DISCESA MASCHILE
1 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:54.95
2 20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:56.63 1.68 49.58
3 42 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:57.22 2.27 66.66
4 18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:57.42 2.47 72.40
5 34 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:57.43 2.48 72.69
6 30 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:57.78 2.83 82.70
7 8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI 1:57.79 2.84 82.99
8 31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:58.01 3.06 89.25
9 4 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 1:58.27 3.32 96.62
10 36 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR 1:58.45 3.50 101.71
11 12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:59.14 4.19 121.05
12 39 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:59.33 4.38 126.34
13 35 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:59.37 4.42 127.45
14 22 202762 JOCHER Simon 1996 GER 2:00.03 5.08 145.67
15 14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 2:00.32 5.37 153.62
16 13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 2:01.20 6.25 177.50
17 38 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 2:02.88 7.93 222.13
18 10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 2:03.32 8.37 233.62
19 40 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT 2:04.07 9.12 253.01
20 44 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL 2:06.11 11.16 304.60
21 1 180877 LEHTO Elian 2000 FIN 2:06.38 11.43 311.30
22 43 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR 2:06.53 11.58 315.01
PROVA NON COMPLETATA (1 ATLETA)
9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI
NON PARTITI (21 ATLETI)
3 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN
6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI
7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA
11 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
15 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA
16 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA
17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI
19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA
21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT
23 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT
24 561255 CATER Martin 1992 SLO
25 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA
27 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA
28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA
32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR
33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
37 104539 SEGER Riley 1997 CAN
41 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER