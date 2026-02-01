Tennistavolo, Nicole Arlia e Gaia Monfardini si fermano in finale in doppio nel Feeder di Lille

Nicole Arlia e Gaia Monfardini si fermano in finale nel tabellone di doppio femminile del WTT Feeder 2026 di Lille, in Francia: la coppia azzurra, accreditata della quarta testa di serie, cede nell’ultimo atto alle taiwanesi Chien Tung-Chuan e Li Yu-Jhun, duo numero 1 del seeding, con le italiane sconfitte per 1-3 (8-11, 12-10, 6-11, 7-11).

Al sito federale dopo la finale Nicole Arlia traccia il bilancio della manifestazione: “Negli scorsi tornei ci eravamo già espresse su ottimi livelli e avevamo perso contro coppie forti, che hanno esperienze superiori alla nostra. Nel primo turno abbiamo avuto il derby con Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, e non pensavamo di giocare così bene. Siamo state solide, avevamo studiato una buona tattica e siamo riuscite a metterla in pratica. La sfida dei quarti contro le svizzere Doutaz e Maurer è stata meno impegnativa, mentre la semifinale contro le sorelle polacche Wegrzyn è stata molto tosta, però siamo state brave a rimanere unite e a giocare nel modo giusto, per portare a casa il quinto set. Nella finale di oggi c’era un pubblico numeroso e noi eravamo emozionate, essendo la prima finale. Le taiwanesi sono forti ed hanno la palla pesante. Complessivamente la prestazione è stata positiva, anche se è mancata qualche risposta e qualche prima palla. Le avversarie ci hanno tenute sempre sotto pressione. Abbiamo comunque ampi margini di miglioramento e siamo felici di questo risultato, che, se saremo costanti su questi livelli, non rimarrà isolato“.

Le fa eco Gaia Monfardini: “Penso che continueremo a giocare insieme nei prossimi tornei. Sono molto felice di questo risultato, che mi dà molta motivazione per il futuro. Quello che è mancato per me è stata l’esperienza di fare tante partite e mantenere un livello stabile. Da questo torneo possiamo trarre molti benefici, comprendendo dove siamo forti e dove dobbiamo migliorare per essere un doppio più costante. Le nostre avversarie hanno un gioco già di loro molto competitivo e con molta esperienza, ed hanno fatto la loro parte“.