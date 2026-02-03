Tennis, Matteo Arnaldi salterà i tornei di Dallas e Delray Beach

Dopo un anno passato decisamente complicato, Matteo Arnaldi sperava di ripartire nel 2026 con un passo decisamente diverso e provare a rilanciarsi dopo la deludente scorsa stagione. Invece queste prime settimane non sono state positive per il tennista ligure, che dovrà stare ancora lontano dai campi a causa di un problema alla caviglia sinistra.

Arnaldi aveva cominciato il suo 2026 a Brisbane dalle qualificazioni, dove ha battuto al primo turno il francese Gaston al termine di una battaglia durissima, per poi non scendere in campo successivamente con l’australiano Rinky Hijikata. Il ligure è stato successivamente ripescato in tabellone come lucky loser, ma ha preferito non disputare il match con il tedesco Daniel Altmaier.

A questo punto Arnaldi si è spostato a Melbourne per gli Australian Open ed il sorteggio non è stato sicuramente fortunato per il tennista di Sanremo, visto che si è trovato di fronte all’esordio il russo Andrey Rublev. Arnaldi è stato sconfitto in tre set anche abbastanza nettamente da Rublev e già al termine di quella sfida aveva ravvisato ancora problemi alla caviglia.

Il ritorno in campo di Arnaldi è stato ulteriormente posticipato, visto che ha annunciato il suo forfait all’ATP 500 di Dallas e al 250 di Delray Beach. Il ligure, sceso al numero 65 della classifica mondiale, potrebbe rivedersi nei primi Masters 1000 della stagione sul cemento americano, tra Indian Wells e Miami.