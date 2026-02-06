Tabellone WTA Doha 2026: Jasmine Paolini nel quarto di Swiatek. C’è Rybakina, torna Qinwen Zheng

Rivelato il tabellone del WTA 1000 di Doha, il primo della stagione sul circuito femminile. Si apre la fase dei tornei importanti, e l’accoppiata Doha-Dubai assurge perfettamente al ruolo di apertura di una serie serratissima, che proporrà sei 1000 prima del Roland Garros. Inaugurato nel 2001, il WTA di Doha ha visto in finale sempre almeno una vincitrice o una finalista Slam nella storia, per rendere l’idea della forza di questo torneo.

In casa Italia mai particolarmente elevata la fortuna: al massimo sono arrivati dei quarti di finale, nei nomi di Silvia Farina, Sara Errani e Roberta Vinci. Ci proverà Jasmine Paolini, che qui giunge peraltro da detentrice del trofeo in doppio con Errani. Per la toscana bye al primo turno, poi potenziale secondo con la greca Maria Sakkari o la turca Zeynep Sonmez, e quest’ultima ad oggi può vantare la spinta di ottimi Australian Open (terzo turno). Potenziale terzo turno con la ceca Linda Noskova e quarto di Iga Swiatek, con la polacca che qui ha già vinto tre volte.

Cinque le assenze di lusso: Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Madison Keys, Belinda Bencic e Naomi Osaka. Per la bielorussa e le americane probabile la scelta di puntare su Dubai, per la svizzera fatali i postumi di Abu Dhabi, per la giapponese problemi addominali di cui aveva già dato comunicazione la scorsa settimana.

Il tabellone, però, vede dall’altra parte due ritorni differenti. Il primo è di Elena Rybakina: la kazaka disputa il primo torneo da campionessa degli Australina Open. Il secondo è di Qinwen Zheng: la cinese aveva giocato, dopo Wimbledon, soltanto a Pechino. Nei fatti, è come se fosse un ritorno. E potrebbe giocare con Rybakina già al terzo turno: diventerebbe automaticamente il match principale di giornata. Potrebbe entrare in tabellone Elisabetta Cocciaretto, che nel primo turno di qualificazione ha superato per 4-6 6-4 6-2 la georgiana Ekaterine Gorgodze.

TABELLONE WTA 1000 DOHA 2026

Swiatek (POL) [1]-Bye

Tjen (INA) [WC]-Cirstea (ROU)

Kasatkina (AUS)-Qualificata

Pavlyuchenkova-Mertens (BEL) [16]

Noskova (CZE) [9]-Joint (AUS)

Siegemund (GER)-Qualificata

Sakkari (GRE)-Sonmez (TUR) [WC]

Bye-Paolini (ITA) [6]

Anisimova (USA) [3]-Bye

Qualificata-Pliskova (CZE)

Eala (PHI)-Qualificata

Cristian (ROU)-Muchova (CZE) [14]

Navarro (USA) [12]-Maria (GER)

Kalinskaya-Bouzas Maneiro (ESP)

Yastremska (UKR)-Bucsa (ESP)

Bye-Svitolina (UKR) [7]

Alexandrova [8]-Bye

Badosa (ESP)-Ostapenko (LAT)

Raducanu (GBR)-Qualificata

Siniakova (CZE)-Tauson (DEN) [11]

Samsonova [13]-Qualificata

Li (USA)-Fernandez (CAN)

Kessler (USA)-Jacquemot (FRA) [WC]

Bye-Gauff (USA) [4]

Andreeva [5]-Bye

Qualificata-Linette (POL)

Stearns (USA) [WC]-Krejcikova (CZE)

Bouzkova (CZE)-Mboko (CAN) [10]

Shnaider [15]-Qualificata

Zheng (CHN)-Kenin (USA)

Xinyu Wang (CHN)-Arango (COL)

Bye-Rybakina (KAZ) [2]