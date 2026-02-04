Tabellone Champions League volley femminile: Conegliano ai quarti, c’è subito un derby italiano

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-2026 di volley femminile. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Destino diverso per le quattro formazioni italiane che partecipano alla massima competizione europea.

Conegliano è l’unica direttamente qualificata ai quarti di finale: le Campionesse d’Europa hanno vinto il proprio girone davanti alle turche dello Zeren Spor Ankara, che potrebbero affrontare nuovamente nella sfida da dentro o fuori se le anatoliche riusciranno a rispettare il pronostico contro le tedesche dello Schwerin ai playoff. Le Pantere sono dalla stessa parte del tabellone di Milano, che sarà obbligata a passare dal playoff contro le greche dell’Olympiacos e poi dovranno inventarsi la magia contro le turche del VakifBank Istanbul allenato da coach Giovanni Guidetti.

Ai playoff si giocherà un derby italiano: Scandicci (seconda nel girone alle spalle del Vakif) incrocerà Novara (seconda alle spalle del Fenerbahce), la vincitrice si meriterà il quarto di finale contro il Fenerbahce Istanbul di coach Marcello Abbondanza e di Alessia Orro. In quella parte di tabellone si giocherà anche il quarto di finale tra le turche dell’Eczacibasi Istanbul e le polacche del Resovia. Di seguito il tabellone della Champions League 2025-2026 di volley femminile.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

PLAYOFF

Olympiacos vs Milano

Schwerin vs Zeren Spor Ankara

Novara vs Scandicci

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: VakifBank Istanbul vs Olympiacos/Milano

Quarto di finale 2: Conegliano vs Schwerin/Zeren Spor Ankara

Quarto di finale 3: Fenerbahce vs Novara/Scandicci

Quarto di finale 4: Resovia vs Eczacibasi Istanbul

SEMIFINALI

Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4