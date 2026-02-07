Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina

Uno dei tornei più ricchi di storia nell’ambito degli ATP 250 è pronto ad andare in scena da lunedì. Si tratta di quello di Buenos Aires, l’Argentina Open, frequentato e vinto da un po’ tutti i grandi della terra rossa. Una storia, questa, partita nel 1927, e che dunque sta per toccare il centenario. Il tutto attraverso anni in cui, tra gli italiani, hanno vinto Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli (2 volte) e Marco Cecchinato.

Nel mezzo tantissimi grandi: Fred Perry, Frank Parker, Jaroslav Drobny, Manolo Santana, Roy Emerson, Guillermo Vilas (8 volte), Ivan Lendl, Gustavo Kuerten, Carlos Moya, David Ferrer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Carlos Alcaraz. Tutto fino a Joao Fonseca, il brasiliano che ha vinto lo scorso anno e che da lì pareva dover quasi spaccare il mondo. Non l’ha ancora fatto, ma ritorna ed è nella parte alta del tabellone, atteso da una possibile curiosa sfida tra vincitori consecutivi, dato che il potenziale avversario, l’argentino Facundo Diaz Acosta, ha vinto nel 2024.

Due gli italiani al via, che saranno certamente raggiunti da un terzo perché è già in programma il derby di turno decisivo di qualificazione tra Francesco Passaro e Marco Cecchinato. Nella parte alta c’è Matteo Berrettini, numero 8 del seeding e che ritrova l’argentino Federico Coria, nel frattempo sceso assai in classifica, dopo averlo affrontato a Roma nel 2020 e al Roland Garros nel 2021, vincendo in entrambi i casi. Percorso abbastanza accidentato per il romano, poi, fino a Francisco Cerundolo nei quarti di finale.

Luciano Darderi, invece, parte direttamente con un bye e da numero 2 del tabellone, in una zona nella quale sono parecchie le possibili trappole. Resta da capire quanto riuscirà a beneficiare del cambio di superficie ora che, salito decisamente di livello, è riuscito a imporsi anche lontano dal suo territorio prediletto. In ogni caso c’è l’occasione di continuare a incidere dopo aver lanciato proprio dalla Gira Sudamericana la sua storia degli ultimi due anni.

TABELLONE ATP 250 BUENOS AIRES 2026

F. Cerundolo (ARG) [1]-Bye

Dzumhur (BIH)-Qualificato

Barrena (ARG) [WC]-Kopriva (CZE)

F. Coria (ARG) [WC]-Berrettini (ITA) [8]

Fonseca (BRA) [3]-Bye

Diaz Acosta (ARG) [WC]-Tabilo (CHI)

Burruchaga (ARG)-Djere (SRB)

Qualificato-Etcheverry (ARG) [7]

Ugo Carabelli (ARG) [6]-Comesaña (ARG)

Navone (ARG)-Nava (USA)

Buse (PER)-Qualificato

Bye-Baez (ARG) [4]

Altmaier (GER) [5]-J. M. Cerundolo (ARG)

Qualificato-Martinez (ESP)

Barrios Vera (CHI)-Garin (CHI)

Bye-Darderi (ITA) [2]