Sveva Gerevini confeziona un pentathlon solido ed è seconda in Estonia: buon avvio del World Tour

Sveva Gerevini ha offerto una prestazione solida nel pentathlon di Tallinn, prova valida per il World Athletics Combined Events Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante riservato alle prove multiple). L’azzurra si è distinta nella capitale estone, chiudendo al secondo posto con un totale di 4.439 punti, in scia all’ungherese Szabina Szucs (vincitrice con 4.494 punti) e siglando il sesto riscontro personale in carriera.

La lombarda si è fermata a 120 punti dal suo record italiano, rendendosi protagonista di una prestazione decisamente solida e con ampi margini di miglioramento in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La nostra portacolori ha aperto la propria avventura in terra baltica con 8.43 sui 60 ostacoli, ha proseguito con 1.72 nel salto in alto e 12.76 nel getto del peso, cimentandosi poi nel salto in lungo (6.10) e chiudendo con un solido 2:11.92 sugli 800 metri.

Sveva Gerevini si è lasciata alle spalle delle avversarie di rilievo come la polacca Paulina Ligarska (4.416) e la statunitense Erin Marsch (4.374), mentre l’eptathlon maschile è stato vinto dall’estone Rasmus Roosleht con 6.045 punti, davanti al ceco Ondrej Kopecky (5.812) e all’ungherese Zsombor Galpal (5.758).