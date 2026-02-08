Super Bowl 2026: guadagni, montepremi, soldi. Volume d’affari incredibile

Il Super Bowl 2026 è indubbiamente l’evento dell’anno per il grande pubblico americano, non è soltanto una partita di football americano ma è una vera e propria istituzione che tiene incollati davanti al televisore oltre 100 milioni di statunitensi: più di metà Nazione si ferma letteralmente per seguire la Finale della NFL, un incontro che va oltre lo sport ma che diventa spettacolo e show con un concerto di metà partita assolutamente da non perdere.

Il volume d’affari è poi spropositato perché si parla di cifre davvero astronomiche, gli spot pubblicitari che vengono mandati in onda durante l’incontro vengono pagati a peso d’oro e il marketing che gira attorno alla manifestazione non ha davvero eguali. Al Levi’s Stadium di Santa Clara (California, USA). si affronteranno i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Sono tanti i numeri, le statistiche e le curiosità economiche attorno al Super Bowl 2026.

SUPER BOWL 2026: GLI STIPENDI DEI GIOCATORI

Tra le fila dei New Enlang Patriots il Paperone è il defensive tackle Milton Williams che riceve un assegno annuale di 29 milioni di dollari e precede il wide receiver Stefon Diggs (28 milioni di dollari) e l’offensive guard Mike Onwenu (25 milioni di dollari), a seguire il comerback Carlton Davis (22) e il defensiva tackle Christian Barmore (17).

Tra i Seattle Seahawks giganteggia il quarterback Sam Darnold che percepisce 36,4 milioni di dollari precedendo il defensive end Leonard Williams (29,63 milioni di dollari), il linebacker Uchenna Nwosu (20,77) e il wide receiver Cooper Kupp (17,5). Precisiamo che tutte le cifre riportare fanno riferimento agli ingaggi, ma tutti i giocatori possono contare sugli introiti da sponsor.

SUPER BOWL 2026: TUTTI I SOLDI E IL VOLUME D’AFFARI, SPOT PUBBLICITARI

Secondo Kandar Media si parla di un costo variabile tra 5 e 6 milioni di dollari per 30 secondi di spot! Sono cifre da capogiro che solo grandi aziende sono in grado di coprire, ma è il modo migliore per lanciare nuovi prodotti e catturare l’attenzione di milioni di possibili acquirenti.