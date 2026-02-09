Startlist sprint maschile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Lo sci di fondo ritorna a farsi sentire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e lo fa attraverso la sprint a tecnica classica maschile che prenderà il via alle 9:55 (quaranta minuti dopo quella femminile) a Tesero. Gli italiani, qui, hanno possibilità piuttosto serie, anche se non si può definire questa “una medaglia certa”.

Questo perché Federico Pellegrino, è vero, è il grande specialista delle sprint, ma avrebbe preferito che questa gara trovasse uno svolgimento a tecnica libera, mentre in tecnica classica, sebbene la sua forza sia riconosciuta, c’è una concorrenza molto più ampia. In casa Italia può sorprendere anche Simone Mocellini, che in classico sa come disimpegnarsi e che meriterebbe una bella soddisfazione dopo anni difficili legati agli infortuni.

Di fatto, a meno di clamorosi colpi di scena (e in Coppa del Mondo un’occasione in tal senso c’è stata), questa è forse la gara in cui non si può scappare dalla quasi certezza della medaglia d’oro per Johannes Hoesflot Klaebo, il dominatore assoluto delle gare veloci. La vera domanda è: chi sarà dietro di lui alla fine? Ad oggi, il norvegese, al massimo della sua parabola agonistica, è semplicemente inafferrabile.

La gara sprint di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà, per gli uomini, a partire dalle 9:55 (qualificazioni) e 12:15 (fasi finali). Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali Rai (Rai2 fino alle 12:55 circa, RaiSport a seguire); diretta streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 9:55 Qualificazione Sprint maschile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 12:15 Quarti di finale Sprint maschile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2

Ore 12:57 Semifinali Sprint maschile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

Ore 13:25 Finale Sprint maschile TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (qualificazioni e fasi finali fino alle 12:55 circa), RaiSport (dalle 12:55 circa alla fine). La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SPRINT MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 CLUGNET James GBR 9:57:15

2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 9:57:30

3 JOUVE Richard FRA 9:57:45

4 RIEBLI Janik SUI 9:58:00

5 HAEGGSTROEM Johan SWE 9:58:15

6 VUORINEN Lauri FIN 9:58:30

7 MOSER Benjamin AUT 9:58:45

8 OGDEN Ben USA 9:59:00

9 KETTERSON Zak USA 9:59:15

10 MAKI Joni FIN 9:59:30

11 MYHLBACK Alvar SWE 9:59:45

12 MOCELLINI Simone ITA 10:00:00

13 TUZ Jiri CZE 10:00:15

14 LIEKARI Emil FIN 10:00:30

15 NAEFF Noe SUI 10:00:45

16 VIKE Oskar Opstad NOR 10:01:00

17 SCHUMACHER Gus USA 10:01:15

18 CHAPPAZ Jules FRA 10:01:30

19 PUEYO Jaume ESP 10:01:45

20 GRAHN Anton SWE 10:02:00

21 SCHOONMAKER Jc USA 10:02:15

22 GROND Valerio SUI 10:02:30

23 STOELBEN Jan GER 10:02:45

24 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 10:03:00

25 MOILANEN Niilo FIN 10:03:15

26 VALNES Erik NOR 10:03:30

27 CERNY Ondrej CZE 10:03:45

28 ANGER Edvin SWE 10:04:00

29 CHANAVAT Lucas FRA 10:04:15

30 PELLEGRINO Federico ITA 10:04:30

31 SIMENC Miha SLO 10:04:45

32 BARP Elia ITA 10:05:00

33 STERN Nejc SLO 10:05:15

34 NOVAK Michal CZE 10:05:30

35 FOETTINGER Michael AUT 10:05:45

36 STAREGA Maciej POL 10:06:00

37 WANG Qiang CHN 10:06:15

38 KOROSTELEV Savelii AIN 10:06:30

39 McKEEVER Xavier CAN 10:06:45

40 SCHELY Theo FRA 10:07:00

41 COLELL PANTEBRE Marc ESP 10:07:15

42 CRV Vili SLO 10:07:30

43 VIK Lars Young AUS 10:07:45

44 DREMLJUGA Karl Sebastian EST 10:08:00

45 HIMMA Martin EST 10:08:15

46 CYR Antoine CAN 10:08:30

47 VIGANTS Raimo LAT 10:08:45

48 SELLES GASCH Bernat ESP 10:09:00

49 HINDS Peter SVK 10:09:15

50 KAPARKALEJS Lauris LAT 10:09:30

51 BRUGGER Janosch GER 10:09:45

52 DAPRA’ Simone ITA 10:10:00

53 BRYJA Sebastian POL 10:10:15

54 STEPHEN Thomas CAN 10:10:30

55 DROLET Remi CAN 10:10:45

56 HINCKFUSS Hugo AUS 10:11:00

57 SILVA Manex BRA 10:11:15

58 SAULITIS Niks LAT 10:11:30

59 DAL FARRA Franco ARG 10:11:45

60 SKENDER Marko CRO 10:12:00

61 LISOHOR Oleksandr UKR 10:12:15

62 CHANLOUNG Mark THA 10:12:30

63 COJOCARU Gabriel ROU 10:12:45

64 SAVART Stevenson HAI 10:13:00

65 LI Minglin CHN 10:13:15

66 STROLIA Tautvydas LTU 10:13:30

67 MATIKANOV Mario BUL 10:13:45

68 BENEDIKTSSON Dagur ISL 10:14:00

69 IKPEFAN Samuel Uduigowme NGR 10:14:15

70 DRAHUN Dmytro UKR 10:14:30

71 ERIC Strahinja BIH 10:14:45

72 FODSTAD Fredrik COL 10:15:00

73 ENDRESTAD Sebastian CHI 10:15:15

74 GRBOVIC Aleksandar MNE 10:15:30

75 FROMMELT Robin LIE 10:15:45

76 PEPENE Paul Constantin ROU 10:16:00

77 VAICIULIS Modestas LTU 10:16:15

78 MILOSAVLJEVIC Milos SRB 10:16:30

79 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 10:16:45

80 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 10:17:00

81 CENEK Tomas SVK 10:17:15

82 PESHKOV Daniel BUL 10:17:30

83 YILMAZ Abdullah TUR 10:17:45

84 BATMUNKH Achbadrakh MGL 10:18:00

85 LEE Joonseo KOR 10:18:15

86 BASHMAKOV Nail KAZ 10:18:30

87 CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas VEN 10:18:45

88 MURATBEKOV Amirgali KAZ 10:19:00

89 PUKHKALO Vitaliy KAZ 10:19:15

90 JADA Stavre MKD 315.62 10:19:30

91 SAPARBEKOV Artur KGZ 10:19:45

92 BUKI Adam HUN 10:20:00

93 CABECA Jose POR 10:20:15

94 GRONLUND Timo Juhani BOL 10:20:30

95 ANGELIS Apostolos GRE 10:20:45