Milano Cortina 2026
Startlist skiathlon maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Prima gara di sci di fondo maschile domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dalle 12:30 anche gli uomini prendono il via a Tesero, in Val di Fiemme, con lo skiathlon che racconterà un’altra storia a cinque cerchi. E gli italiani proveranno a recitare da protagonisti, in un modo o nell’altro.
Il riferimento è ovviamente a Federico Pellegrino, che disputa l’ottavo skiathlon della sua lunghissima carriera, il primo disputato alle Olimpiadi, e tenterà di arrivare ad avere la chance di sfruttare la frazione a tecnica libera per resistere al grande assalto dei norvegesi. Già, quei norvegesi che hanno in Johannes Hoesflot Klaebo l’uomo potenzialmente deputato a saccheggiare quante più medaglie possibili.
Lo stesso Klaebo, però, ha lanciato un caveat dai microfoni dell’ultima conferenza stampa tenuta dalla selezione norvegese: qui conteranno soprattutto le condizioni dei singoli giorni. Un fattore che si è già visto in modo ampio nella gara femminile, andata in modo mediamente diverso rispetto alle previsioni. Ritornando in casa Italia, cercherà un buon risultato anche Elia Barp, indubitabilmente il secondo miglior azzurro della stagione.
La gara skiathlon maschile di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 12:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali Rai (Rai2 dalle 12:30 alle 13:00 e poi dalle 13:15 alla fine; RaiSport dalle 13:00 alle 13:15); diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Domenica 8 febbraio
Ore 12:30 10 km+10 km Skiathlon maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2 12:30-13:00, RaiSport 13:00-13:15, Rai2 13:15-fine
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 12:30-13:00, RaiSport 13:00-13:15, Rai2 13:15-fine. La programmazione potrebbe cambiare in corsa.
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA SKIATHLON MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
3 STENSHAGEN Mattis NOR
4 NYENGET Martin Loewstroem NOR
5 BARP Elia ITA
6 LAPALUS Hugo FRA
7 VERMEULEN Mika AUT
8 ANGER Edvin SWE
9 DESLOGES Mathis FRA
10 RUUSKANEN Arsi FIN
11 PELLEGRINO Federico ITA
12 NISKANEN Iivo FIN
13 LAPIERRE Jules FRA
14 SCHUMACHER Gus USA
15 KOROSTELEV Savelii AIN
16 POROMAA William SWE
17 MUSGRAVE Andrew GBR
18 MOCH Friedrich GER
19 GRAZ Davide ITA
20 LOVERA Victor FRA
21 NOVAK Michal CZE
22 BERGLUND Gustaf SWE
23 KETTERSON Zak USA
24 CYR Antoine CAN
25 NOTZ Florian GER
26 CAROLLO Martino ITA
27 HAKOLA Ristomatti FIN
28 ANTTOLA Niko FIN
29 GISSELMAN Truls SWE
30 ALEV Alvar Johannes EST
31 DAVIES Joe GBR
32 KLEE Beda SUI
33 BABA Naoto JPN
34 BURY Dominik POL
35 McKEEVER Xavier CAN
36 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
37 DROLET Remi CAN
38 McMULLEN Zanden USA
39 BAUER Matyas CZE
40 HIROSE Ryo JPN
41 WIGGER Nicola SUI
42 HOLLMANN Maximillian CAN
43 MOCH Jakob Elias GER
44 WONDERS Hunter USA
45 YAMAZAKI Daito JPN
46 OPHOFF Mike CZE
47 VIGANTS Raimo LAT
48 LISOHOR Oleksandr UKR
49 PEPENE Paul Constantin ROU
50 BENEDIKTSSON Dagur ISL
51 BRYJA Sebastian POL
52 DAL FARRA Franco ARG
53 HINDS Peter SVK
54 HINCKFUSS Hugo AUS
55 de CAMPO Seve AUS
56 BASHMAKOV Nail KAZ
57 MURATBEKOV Amirgali KAZ
58 MIKAYELYAN Mikayel ARM
59 COJOCARU Gabriel ROU
60 LI Minglin CHN
61 MATIKANOV Mario BUL
62 BATMUNKH Achbadrakh MGL
63 DRAHUN Dmytro UKR
64 FODSTAD Fredrik COL
65 PESHKOV Daniel BUL
66 LEE Joonseo KOR
67 KONYA Adam HUN
68 CHANLOUNG Mark THA
69 ENDRESTAD Sebastian CHI
70 STROLIA Tautvydas LTU
71 SAVART Stevenson HAI
72 GRONLUND Timo Juhani BOL
73 ANGELIS Apostolos GRE
74 BUKI Adam HUN
75 SAUMA Mateo Lorenzo ARG