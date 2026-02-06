Milano Cortina 2026
Startlist skiathlon femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
Da domani si fa sul serio: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, comincia l’avventura dello sci di fondo. Anche in tv, visto che stiamo per scoprire la prima startlist della rassegna a cinque cerchi, quella dello skiathlon femminile, gara inaugurale con 10 km a tecnica classica e altrettanti a tecnica libera. L’orario è quello delle 13:00, l’Italia (e non solo) attende.
Non sarà comunque una prova nella quale le azzurre assumeranno il ruolo di favorite. Potrebbe sparigliare qualche carta Maria Gismondi, al rientro dopo quasi due mesi e senza dubbio la migliore delle azzurre in Coppa del Mondo fino ad ora, forte anche delle prospettive date dall’essere classe 2004. Ma le favorite, è chiaro, sono altre: si va da Jessie Diggins fino ai blocchi di Norvegia e Svezia. In sostanza, un po’ una ripetizione di quanto si vede di norma in stagione.
Quasi paradossale il fatto che, per l’annata in corso, la skiathlon sia stata disputata soltanto una volta: a Trondheim, lo scorso 6 dicembre. In quel caso aveva vinto Diggins davanti alla norvegese Heidi Weng e all’esperta svedese Ebba Andersson. Fuori dal citato contesto potrà essere pericolosa soprattutto l’austriaca Teresa Stadober, che ha conquistato 524 dei suoi 811 punti in Coppa del Mondo attraverso le gare distance.
La gara skiathlon femminile di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali Rai (RaiSport dalle 13:00 alle 13:30, Rai2 dalle 13:30 alla fine); diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 13:00 10 km+10 km Skiathlon femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport (13:00-13:30), poi Rai2 (13:30-fine)
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport 13:00-13:30, Rai2 13:30-fine
Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA SKIATHLON OLIMPIADI 2026
1 DIGGINS Jessie USA
2 ILAR Moa SWE
3 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
4 ANDERSSON Ebba SWE
5 STADLOBER Teresa AUT
6 SLIND Astrid Oeyre NOR
7 WENG Heidi NOR
8 KARLSSON Frida SWE
9 FINK Pia GER
10 HOFFMANN Helen GER
11 NISKANEN Kerttu FIN
12 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
13 SUNDLING Jonna SWE
14 JANATOVA Katerina CZE
15 HENNIG DOTZLER Katharina GER
16 KAELIN Nadja SUI
17 NEPRYAEVA Dariya AIN
18 PARMAKOSKI Krista FIN
19 KERN Julia USA
20 RYYTTY Vilma FIN
21 WEBER Anja SUI
22 NISSINEN Vilma FIN
23 PERRY Leonie FRA
24 SAUERBREY Katherine GER
25 MACKIE Alison CAN
26 GISMONDI Maria ITA
27 del RIO ROCA Gina AND
28 EIDUKA Patricija LAT
29 BRENNAN Rosie USA
30 STEWART-JONES Katherine CAN
31 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
32 KAELIN Marina SUI
33 PIERREL Julie FRA
34 COMARELLA Anna ITA
35 FORDHAM Rosie AUS
36 KAASIKU Kaidy EST
37 di CENTA Martina ITA
38 TSUCHIYA Masae JPN
39 HAVLICKOVA Barbora CZE
40 SKINDER Monika POL
41 KAASIKU Keidy EST
42 PAGNIER Cloe FRA
43 CRIDLAND Phoebe AUS
44 KARALIOVA Hanna AIN
45 CLAUDEL Delphine FRA
46 ALDER Fabienne SUI
47 DROLET Jasmine CAN
48 McCABE Novie USA
49 SCHUETZOVA Sandra CZE
50 MILERSKA Anna CZE
51 PRYCE Anna GBR
52 VELICER Sophia Tsu TPE
53 WELLS Amelia CAN
54 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
55 LIE Ellen Soehol AUS
56 LEE Eui Jin KOR
57 HAN Dasom KOR
58 CHI Chunxue CHN
59 SHALYGINA Xeniya KAZ
60 NIKON Anastasiia UKR
61 HOOKER Maddie AUS
62 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
63 WANG Yundi CHN
64 SHKATULA Sofiia UKR
65 MYHAL Daryna UKR
66 ZERJAV Neza SLO
67 HE Kaile CHN
68 OJASTE Teiloora EST
69 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR
70 GALSTYAN Katya ARM