Startlist skiathlon femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Da domani si fa sul serio: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, comincia l’avventura dello sci di fondo. Anche in tv, visto che stiamo per scoprire la prima startlist della rassegna a cinque cerchi, quella dello skiathlon femminile, gara inaugurale con 10 km a tecnica classica e altrettanti a tecnica libera. L’orario è quello delle 13:00, l’Italia (e non solo) attende.

Non sarà comunque una prova nella quale le azzurre assumeranno il ruolo di favorite. Potrebbe sparigliare qualche carta Maria Gismondi, al rientro dopo quasi due mesi e senza dubbio la migliore delle azzurre in Coppa del Mondo fino ad ora, forte anche delle prospettive date dall’essere classe 2004. Ma le favorite, è chiaro, sono altre: si va da Jessie Diggins fino ai blocchi di Norvegia e Svezia. In sostanza, un po’ una ripetizione di quanto si vede di norma in stagione.

Quasi paradossale il fatto che, per l’annata in corso, la skiathlon sia stata disputata soltanto una volta: a Trondheim, lo scorso 6 dicembre. In quel caso aveva vinto Diggins davanti alla norvegese Heidi Weng e all’esperta svedese Ebba Andersson. Fuori dal citato contesto potrà essere pericolosa soprattutto l’austriaca Teresa Stadober, che ha conquistato 524 dei suoi 811 punti in Coppa del Mondo attraverso le gare distance.

La gara skiathlon femminile di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali Rai (RaiSport dalle 13:00 alle 13:30, Rai2 dalle 13:30 alla fine); diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 13:00 10 km+10 km Skiathlon femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport (13:00-13:30), poi Rai2 (13:30-fine)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport 13:00-13:30, Rai2 13:30-fine

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SKIATHLON OLIMPIADI 2026

1 DIGGINS Jessie USA

2 ILAR Moa SWE

3 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR

4 ANDERSSON Ebba SWE

5 STADLOBER Teresa AUT

6 SLIND Astrid Oeyre NOR

7 WENG Heidi NOR

8 KARLSSON Frida SWE

9 FINK Pia GER

10 HOFFMANN Helen GER

11 NISKANEN Kerttu FIN

12 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

13 SUNDLING Jonna SWE

14 JANATOVA Katerina CZE

15 HENNIG DOTZLER Katharina GER

16 KAELIN Nadja SUI

17 NEPRYAEVA Dariya AIN

18 PARMAKOSKI Krista FIN

19 KERN Julia USA

20 RYYTTY Vilma FIN

21 WEBER Anja SUI

22 NISSINEN Vilma FIN

23 PERRY Leonie FRA

24 SAUERBREY Katherine GER

25 MACKIE Alison CAN

26 GISMONDI Maria ITA

27 del RIO ROCA Gina AND

28 EIDUKA Patricija LAT

29 BRENNAN Rosie USA

30 STEWART-JONES Katherine CAN

31 RUCKA-MICHALEK Eliza POL

32 KAELIN Marina SUI

33 PIERREL Julie FRA

34 COMARELLA Anna ITA

35 FORDHAM Rosie AUS

36 KAASIKU Kaidy EST

37 di CENTA Martina ITA

38 TSUCHIYA Masae JPN

39 HAVLICKOVA Barbora CZE

40 SKINDER Monika POL

41 KAASIKU Keidy EST

42 PAGNIER Cloe FRA

43 CRIDLAND Phoebe AUS

44 KARALIOVA Hanna AIN

45 CLAUDEL Delphine FRA

46 ALDER Fabienne SUI

47 DROLET Jasmine CAN

48 McCABE Novie USA

49 SCHUETZOVA Sandra CZE

50 MILERSKA Anna CZE

51 PRYCE Anna GBR

52 VELICER Sophia Tsu TPE

53 WELLS Amelia CAN

54 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

55 LIE Ellen Soehol AUS

56 LEE Eui Jin KOR

57 HAN Dasom KOR

58 CHI Chunxue CHN

59 SHALYGINA Xeniya KAZ

60 NIKON Anastasiia UKR

61 HOOKER Maddie AUS

62 YILAMUJIANG Dinigeer CHN

63 WANG Yundi CHN

64 SHKATULA Sofiia UKR

65 MYHAL Daryna UKR

66 ZERJAV Neza SLO

67 HE Kaile CHN

68 OJASTE Teiloora EST

69 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR

70 GALSTYAN Katya ARM