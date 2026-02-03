Sci Alpino
Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Mercoledì 4 febbraio inizieranno a tutti gli effetti le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ad aprire le danze sarà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile: sarà lo sci alpino a tenere a battesimo i Giochi, anche se bisognerà aspettare la serata di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d’Apertura. Appuntamento alle ore 11.30 sulla pista Stelvio di Bormio, ma attenzione al meteo: le previsioni parlando di una fitta nevicata, che potrebbe sconvolgere un po’ i piani.
L’Italia si giocherà tre carte di lusso: il veterano Dominik Paris (più volte vincitore in questa località e fresco di secondo posto a Crans Montana), il giovane Giovanni Franzoni (trionfatore a Kitzbuehel e terzo a Wengen, in grandissima forma), Florian Schieder (in crescita e outsider di notevole spessore). Mattia Casse sarà la quarta freccia e potrebbe fare saltare sfruttando un eventuale buon pettorale, in questa prova sarà impegnato anche Christof Innerhofer, che dovrebbe però essere indirizzato al superG.
Gli avversari di riferimento degli italiani saranno gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Niels Hintermann e Stefan Rogentin, senza dimenticarsi degli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, dei francesi Nils Allegre e Maxence Muzaton, dello sloveno Miha Hrobat, dei canadesi Cameron Alexander e James Crawford. Tra i primi venti figurano anche il francese Nils Alphand, il finlandese Elian Lehto, il norvegese Adrian Sejersted.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima prova cronometrata della discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta tv.
CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
Mercoledì 4 febbraio
Ore 11.30 Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio (Italia)
PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 Adrian Smiseth Sejersted NOR
3 James Crawford CAN
4 Stefan Rogentin SUI
5 Cameron Alexander CAN
6 Vincent Kriechmayr AUT
7 Florian Schieder ITA
8 Niels Hintermann SUI
9 Marco Odermatt SUI
10 Nils Allegre FRA
11 Alexis Monney SUI
12 Franjo von Allmen SUI
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Dominik Paris ITA
15 Giovanni Franzoni ITA
16 Mattia Casse ITA
17 Maxence Muzaton FRA
18 Nils Alphand FRA
19 Miha Hrobat SLO
20 Elian Lehto FIN
21 Raphael Haaser AUT
22 Stefan Babinsky AUT
23 Kyle Negomir USA
24 Jan Zabystran CZE
25 Alban Elezi Cannaferina FRA
26 Martin Cater SLO
27 Brodie Seger CAN
28 Simon Jocher GER
29 Christof Innerhofer ITA
30 Bryce Bennett USA
31 Jeffrey Read CAN
32 Fredrik Moeller NOR
33 Marco Pfiffner LIE
34 Sam Morse USA
35 Lukas Feurstein AUT
36 Simen Sellaeg NOR
37 Riley Seger CAN
38 Barnabas Szollos ISR
39 Tiziano Gravier ARG
40 Arnaud Alessandria MON
41 Elvis Opmanis LAT
42 Anton Grammel GER
43 River Radamus USA
44 Dmytro Shepiuk UKR
45 Cormac Comerford IRL