Biathlon
Startlist individuale maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara
Martedì 10 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 13.30 si terrà la 20 km individuale maschile, con l’Italia che sarà protagonista con quattro azzurri al via.
Saranno della partita, infatti, Patrick Braunhofer, inserito nel primo gruppo col pettorale numero 15, Elia Zeni, facente parte del secondo gruppo, col 31, Lukas Hofer, col 50, e Tommaso Giacomel, col 52, con questi ultimi due inseriti ovviamente nel gruppo principale.
La diretta tv della 20 km individuale maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile fino alle 14.15 su Rai 2 e poi su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 13.55 anche su Eurosport2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI
Martedì 10 febbraio
Ore 13.30: 20 km individuale maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv fino alle 14.15 su Rai 2, poi su Rai Sport HD
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: fino alle 14.15 su Rai 2, poi su Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 13.55 anche su Eurosport2 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MISTA BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 BRANDT Viktor SWE 13:30:30 1
2 YAN Xingyuan CHN 13:31:00 1
3 LEGOVIC Matija CRO 13:31:30 1
4 FOMIN Maksim LTU 13:32:00 1
5 BIRKENTALS Renars LAT 13:32:30 1
6 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 13:33:00 1
7 DOHERTY Sean USA 13:33:30 1
8 HARTWEG Niklas SUI 13:34:00 1
9 LANGER Thierry BEL 13:34:30 1
10 HAK Petr CZE 13:35:00 1
11 UNTERWEGER Dominic AUT 13:35:30 1
12 SLETTEMARK Sondre DEN 13:36:00 1
13 FAK Jakov SLO 13:36:30 1
14 KULBIN Jakob EST 13:37:00 1
15 BRAUNHOFER Patrick ITA 13:37:30 1
16 CLAUDE Fabien FRA 13:38:00 B
17 FRATZSCHER Lucas GER 13:38:30 1
18 KRCMAR Michal CZE 13:39:00 B
19 VASILEV Konstantin BUL 13:39:30 1
20 SEPPALA Tero FIN 13:40:00 B
21 JEFFERIES Jacques GBR 13:40:30 1
22 NELIN Jesper SWE 13:41:00 B
23 COLTEA George ROU 13:41:30 1
24 ZOBEL David GER 13:42:00 B
25 BADACZ Konrad POL 13:42:30 1
26 MANDZYN Vitalii UKR 13:43:00 B
27 HIIDENSALO Olli FIN 13:43:30 1
28 HORN Philipp GER 13:44:00 B
29 DYUSSENOV Asset KAZ 13:44:30 1
30 BURKHALTER Joscha SUI 13:45:00 B
31 ZENI Elia ITA 13:45:30 2
32 STROLIA Vytautas LTU 13:46:00 B
33 ILIEV Vladimir BUL 13:46:30 2
34 HORNIG Vitezslav CZE 13:47:00 B
35 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 13:47:30 2
36 EDER Simon AUT 13:48:00 B
37 STALDER Sebastian SUI 13:48:30 2
38 PERROT Eric FRA 13:49:00 R
39 KEHVA Mark-Markos EST 13:49:30 2
40 NAWRATH Philipp GER 13:50:00 R
41 KIREYEV Vladislav KAZ 13:50:30 2
42 WRIGHT Campbell USA 13:51:00 R
43 MAGAZEEV Pavel MDA 13:51:30 2
44 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 13:52:00 R
45 ADAMOV Simon SVK 13:52:30 2
46 SAMUELSSON Sebastian SWE 13:53:00 R
47 CRNKOVIC Kresimir CRO 13:53:30 2
48 PONSILUOMA Martin SWE 13:54:00 R
49 GERMAIN Maxime USA 13:54:30 2
50 HOFER Lukas ITA 13:55:00 R
51 RUNNALLS Adam CAN 13:55:30 2
52 GIACOMEL Tommaso ITA 13:56:00 R
53 VIDMAR Anton SLO 13:56:30 2
54 FILLON MAILLET Quentin FRA 13:57:00 R
55 DOMBROVSKI Karol LTU 13:57:30 2
56 ULDAL Martin NOR 13:58:00 R
57 GALICA Grzegorz POL 13:58:30 2
58 BOTN Johan-Olav NOR 13:59:00 R
59 GUNKA Jan POL 13:59:30 2
60 JACQUELIN Emilien FRA 14:00:00 R
61 CLAUDE Florent BEL 14:00:30 2
62 LAEGREID Sturla Holm NOR 14:01:00 R
63 TODEV Blagoy BUL 14:01:30 2
64 SHAMAEV Dmitrii ROU 14:02:00 2
65 PLANKO Lovro SLO 14:02:30 2
66 KARLIK Mikulas CZE 14:03:00 2
67 LESIUK Taras UKR 14:03:30 2
68 HARJULA Tuomas FIN 14:04:00 2
69 JAKOB Patrick AUT 14:04:30 2
70 SIIMER Kristo EST 14:05:00 2
71 LOZBERS Rihards LAT 14:05:30 2
72 SCHOMMER Paul USA 14:06:00 3
73 CONNELLY Zachary CAN 14:06:30 3
74 BUTA George ROU 14:07:00 3
75 MUELLAUER Fabian AUT 14:07:30 3
76 FINELLO Jeremy SUI 14:08:00 3
77 DUDCHENKO Anton UKR 14:08:30 3
78 ZAHKNA Rene EST 14:09:00 3
79 MISE Edgars LAT 14:09:30 3
80 SINAPOV Anton BUL 14:10:00 3
81 MAKAROV Maksim MDA 14:10:30 3
82 INVENIUS Otto FIN 14:11:00 3
83 DOVZAN Miha SLO 14:11:30 3
84 ZAWOL Marcin POL 14:12:00 3
85 FLEMING Jasper CAN 14:12:30 G
86 CIGAK Nikita LTU 14:13:00 G
87 CHOI Dujin KOR 14:13:30 G
88 PLETZ Logan CAN 14:14:00 G
89 FLORE Raul ROU 14:14:30 G