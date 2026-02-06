Milano Cortina 2026
Startlist discesa maschile Olimpiadi 2026 Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Sarà la discesa libera maschile di sci alpino il primo evento ad assegnare le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara, in programma sabato 7 febbraio dalle ore 11.30, si terrà sulla mitica pista Stelvio di Bormio e rappresenta quindi uno dei momenti clou dell’intera rassegna a cinque cerchi italiana. Attesi 36 atleti al cancelletto di partenza, tra cui quattro azzurri con ambizioni di salire sul podio.
Il sorteggio dei pettorali ha concentrato i nostri portacolori tra il n.11 ed il n.15, mentre in precedenza toccherà agli svizzeri di punta Alexis Monney e soprattutto i fenomeni Marco Odermatt e Franjo Von Allmen. Il primo degli italiani a partire sarà Giovanni Franzoni con l’11, che verrà seguito nell’ordine da Dominik Paris (12), Mattia Casse (14) e Florian Schieder (15).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, il palinsesto tv e streaming della discesa libera maschile di Bormio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DISCESA MASCHILE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 11.30 Discesa libera maschile a Bormio – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 James Crawford CAN
3 Bryce Bennett USA
4 Maxence Muzaton FRA
5 Nils Alphand FRA
6 Alexis Monney SUI
7 Marco Odermatt SUI
8 Franjo von Allmen SUI
9 Vincent Kriechmayr AUT
10 Nils Allegre FRA
11 Giovanni Franzoni ITA
12 Dominik Paris ITA
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Mattia Casse ITA
15 Florian Schieder ITA
16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
17 Cameron Alexander CAN
18 Elian Lehto FIN
19 Miha Hrobat SLO
20 Stefan Rogentin SUI
21 Raphael Haaser AUT
22 Brodie Seger CAN
23 Jan Zabystran CZE
24 Alban Elezi Cannaferina FRA
25 Stefan Babinsky AUT
26 Jeffrey Read CAN
27 Kyle Negomir USA
28 Simon Jocher GER
29 Sam Morse USA
30 Martin Cater SLO
31 Marco Pfiffner LIE
32 Barnabas Szollos ISR
33 Arnaud Alessandria MON
34 Elvis Opmanis LAT
35 Dmytro Shepiuk UKR
36 Cormac Comerford IRL