Startlist discesa maschile Olimpiadi 2026 Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Sarà la discesa libera maschile di sci alpino il primo evento ad assegnare le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara, in programma sabato 7 febbraio dalle ore 11.30, si terrà sulla mitica pista Stelvio di Bormio e rappresenta quindi uno dei momenti clou dell’intera rassegna a cinque cerchi italiana. Attesi 36 atleti al cancelletto di partenza, tra cui quattro azzurri con ambizioni di salire sul podio.

Il sorteggio dei pettorali ha concentrato i nostri portacolori tra il n.11 ed il n.15, mentre in precedenza toccherà agli svizzeri di punta Alexis Monney e soprattutto i fenomeni Marco Odermatt e Franjo Von Allmen. Il primo degli italiani a partire sarà Giovanni Franzoni con l’11, che verrà seguito nell’ordine da Dominik Paris (12), Mattia Casse (14) e Florian Schieder (15).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, il palinsesto tv e streaming della discesa libera maschile di Bormio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA MASCHILE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 11.30 Discesa libera maschile a Bormio – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 James Crawford CAN

3 Bryce Bennett USA

4 Maxence Muzaton FRA

5 Nils Alphand FRA

6 Alexis Monney SUI

7 Marco Odermatt SUI

8 Franjo von Allmen SUI

9 Vincent Kriechmayr AUT

10 Nils Allegre FRA

11 Giovanni Franzoni ITA

12 Dominik Paris ITA

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Mattia Casse ITA

15 Florian Schieder ITA

16 Adrian Smiseth Sejersted NOR

17 Cameron Alexander CAN

18 Elian Lehto FIN

19 Miha Hrobat SLO

20 Stefan Rogentin SUI

21 Raphael Haaser AUT

22 Brodie Seger CAN

23 Jan Zabystran CZE

24 Alban Elezi Cannaferina FRA

25 Stefan Babinsky AUT

26 Jeffrey Read CAN

27 Kyle Negomir USA

28 Simon Jocher GER

29 Sam Morse USA

30 Martin Cater SLO

31 Marco Pfiffner LIE

32 Barnabas Szollos ISR

33 Arnaud Alessandria MON

34 Elvis Opmanis LAT

35 Dmytro Shepiuk UKR

36 Cormac Comerford IRL