Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza

Lunedì 9 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park torna protagonista con la terza giornata dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo l’indimenticabile medaglia d’oro conquistata da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, l’Italia ha arricchito il proprio medagliere con l’inaspettato bronzo firmato da Riccardo Lorello nei 5000.

Quest’oggi puntare alla top-3 per il Bel Paese sarà estremamente difficile nei 1000 metri femminili. L’obiettivo, infatti, della giovane Maybritt Vigl sarà quello di godersi il palcoscenico a Cinque Cerchi e dare il meglio di se stessa, caricandosi anche del fatto di competere davanti al pubblico italiano, in un impianto così bello. Un qualcosa che per gli atleti nostrani è qualcosa di più unico che raro.

Tra i temi di questa prova c’è quello legato ai Paesi Bassi. Nei primi due giorni di gare, la compagine olandese a sorpresa non ha ottenuto alcuna medaglia, rimanendo fuori dalla top-3 sia nei 3000 metri femminili che nei 5000 maschili. Vedremo se in questo caso la maledizione sarà spezzata e anche la formazione arancione potrà festeggiare qualcosa di importante.

Per la gara di oggi dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su RaiSport HD (la programmazione viene definita al momento dall'emittente e potrebbe prevedere l'alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

Lunedì 9 febbraio

Ore 17.30 1000 metri femminili Milano (Italia) – Diretta tv su RaiSport HD

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

BATTERIE 1000 METRI FEMMINILI

1 I VIGL Maybritt ITA

O SCHULTING Suzanne NED

2 I VANHOUTTE Fran BEL

O HILLER-DONNELLY Carolina CAN

3 I ROSNER Jeannine AUT

O LALIBERTE-ROY Rose CAN

4 I McGREGOR Kaitlyn SUI

O SILAEVA Kristina KAZ

5 I HERZOG Vanessa AUT

O TIAN Ruining CHN

6 I CZERWONKA Natalia POL

O OSTLENDER Anna GER

7 I GOLUBEVA Elizaveta KAZ

O van ELST Isabelle BEL

8 I YOSHIDA Yukino JPN

O ZDRAHALOVA Nikola CZE

Pausa per il rifacimento del ghiaccio

9 I HAN Mei CHN

O MOROZOVA Nadezhda KAZ

10 I BOSIEK Karolina POL

O YIN Qi CHN

11 I JACKSON Erin USA

O KIM Min-Sun KOR

12 I SMEDING Ellia GBR

O LEE Na-Hyun KOR

13 I BOWE Brittany USA

O KOK Femke NED

14 I YAMADA Rio JPN

O LAMARCHE Beatrice CAN

15 I TAKAGI Miho JPN

O LEERDAM Jutta NED