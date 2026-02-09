Speed skating, doppietta olandese nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi: Leerdam batte Kok. 25ª Vigl

I 1000 metri femminili di speed skating promettevano spettacolo ed emozioni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa olimpica in carica Miho Takagi arrivava a Milano con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. Forte di un’esperienza olimpica iniziata a soli 15 anni a Vancouver 2010, la giapponese affrontava la gara come una continua ricerca della perfezione tecnica e mentale, consapevole che solo esprimendo la massima velocità possibile potrà puntare nuovamente all’oro.

A contenderle il trono Jutta Leerdam, atleta olandese in grande forma e vincitrice di tre gare di Coppa del Mondo in stagione. Campionessa mondiale nel 2020 e nel 2023, Leerdam si presentava all’appuntamento olimpico con grande fiducia, rafforzata dalla vittoria ottenuta a Inzell a poche settimane dai Giochi, facendo parlare di sé nelle ore della vigilia per il suo stile di vita, visto l’arrivo in Italia in jet-privato.

Ebbene, Leerdam si è presa la rivincita contro tutte e tutti, conquistando il suo primo oro olimpico in carriera con uno straordinario tempo: 1’12″31 (nuovo record olimpico). Un’ultima batteria elettrizzante quella dell’olandese con Takagi che ha cercato di dare tutto, ma si è dovuta accontentare del bronzo in 1’13″95.

L’argento, infatti, è andato all’altra olandese Femke Kok, che sembrava aver ipotecato l’oro a Cinque Cerchi col suo 1’12″59 (record olimpico prima della prestazione della connazionale). E così i Paesi Bassi hanno interrotto il digiuno in questi Giochi e l’hanno fatto in grandi stile, vista la doppietta su questa distanza. A completare il quadro della top-5 sono state l’americana Brittany Bowe (1’14″55) e la canadese Béatrice Lamarche (1’14″73). In casa Italia, la giovane Maybritt Vigl si è classificata 25ma in 1’17″15.