Sci Alpino
Sophie Mathiou a podio nel gigante di Oberjoch di Coppa Europa. Tanta Italia nella top10
C’è tanta Italia nella top10 del primo gigante di Oberjoch (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista teutonica il successo è andato alla svizzera Dania Allenbach che, prima già al termine della manche iniziale, ha chiuso con il tempo complessivo di 1:46.84 con appena 6 centesimi di vantaggio sulla nostra Sophie Mathiou che, undicesima a metà gara, ha messo in scena una splendida rimonta.
Completa il podio la svedese Hilma Loevblom con un distacco di 27 centesimi dalla vetta, davanti alla connazionale Sophie Nyberg, quarta a 67 centesimi. Si mangia le mani, invece, Ambra Pomarè che, seconda al termine della prima manche, scivola di tre posizioni ed è quinta a 73 centesimi dalla vettal
Sesta posizione per Alice Pazzaglia a 76 centesimi di distacco, quindi settima Tatum Bieler a 80 con quattro azzurre nelle prime 7 posizioni. All’ottavo posto si classifica la tedesca Jana Fritz a 1.08, nono per la francese Doriana Escane a 1.12, mentre completa la top10 la nostra Laura Steinmair a 1.14.
Le altre italiane: chiude in dodicesima posizione Ilaria Ghisalberti a 1.27 dalla vetta con ben 17 gradini risaliti nella seconda manche, quindi 24a Carole Agnelli a 2.31. 31a Giulia Vallerani a 4.24, 33a Annette Belfrond a 4.44. Non ha concluso la manche, invece, Francesca Carolli.