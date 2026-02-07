Sofia Goggia scettica: “Infortunio Lindsey Vonn? Ai posteri la sentenza…”

Anche Sofia Goggia non crede nei miracoli. O perlomeno non di questo tipo. La stella della Nazionale azzurra di sci alpino, sulla falsa riga di quanto affermato qualche ore fa da Federica Brignone, ha commentato con non poco scetticismo la situazione della statunitense Lindsey Vonn che, malgrado la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata pochissimi giorni fa a Crans Montana, sarà ugualmente della partita in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

In precedenza la “tigre” si era detta non poco perplessa riguardo la decisione della nordamericana di provare a competere. L’azzurra infatti, reduce anche lei da un infortunio gravissimo, ha dichiarato di avere dei dubbi sulle reali condizioni dell’avversaria: “Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui, perché dopo tre giorni ero con le stampelle, o meglio, su una sedia a rotelle”, queste le parole di Brignone.

A farle eco è stata Sofia Goggia, anche lei apparsa oltremodo dubbiosa, utilizzando un’espressione ancora più palese rispetto alla compagna di squadra: “Ai posteri l’ardua sentenza – ha detto Goggia nelle parole raccolte dall’Agenzia di stampa ANSA – Io mi ricordo come stavo e non l’avevo rotto completamente. L’ho vista bene“.

Goggia ha inoltre aggiunto: “Secondo me, ci sono tantissime ragazze che, soprattutto in queste condizioni, possono essere da podio e da vittoria, perché è già un miracolo che abbiano tirato fuori questa pista con le nevicate ingenti dei giorni scorsi. Sicuramente non c’è quel duro selettivo come abbiamo sempre trovato in Coppa del Mondo“.