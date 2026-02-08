Sofia Goggia completa la collezione di medaglie alle Olimpiadi. Palmares sempre più leggendario

Sofia Goggia si è aggiudicata una preziosa medaglia di bronzo in discesa libera sull’Olympia delle Tofane ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, finendo alle spalle della statunitense Breezy Johnson e della tedesca Emma Aicher. La fuoriclasse bergamasca ha centrato il terzo podio della carriera alle Olimpiadi, completando la collezione di medaglie dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Beijing 2022.

Il palmares dell’azzurra diventa dunque sempre più ricco, in attesa delle prossime gare in calendario a Cortina d’Ampezzo, tra cui la combinata a coppie ed il supergigante. Oltre ai vari acuti olimpici, Goggia ha saputo ottenere risultati di rilievo anche in altri contesti nonostante alcuni gravi infortuni che hanno compromesso la sua partecipazione per esempio ai Campionati Mondiali del 2021 proprio a Cortina.

Sofia vanta comunque in bacheca due medaglie iridate, una in superG (argento ad Are 2019) ed una in slalom gigante (bronzo a St.Moritz 2017), ma nessuna in discesa libera. La 33enne lombarda si è tolta però tante soddisfazioni in discesa, tra cui quattro Coppe del Mondo di specialità (oltre ad una in supergigante conquistata nella passata stagione) e 19 successi nel circuito maggiore (ai quali ne aggiunge 8 in superG).