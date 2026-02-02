Snowboard, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Il PGS punta alla tripletta

Che attesa per una delle gare dove l’Italia recita i favori del pronostico (una rarità per il Bel Paese). Lo snowboard tricolore punta in alto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, le possibilità di medaglia sono diverse, ma c’è una prova dove gli azzurri possono sognare veramente in grande, se non in grandissimo.

Parliamo ovviamente del PGS maschile: quattro uomini, tutti con ambizioni di medaglia. Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti e il veterano Roland Fischnaller: gli azzurri possono addirittura sognare di monopolizzare il podio. Obiettivo ovviamente portare a casa il titolo, con uno dei quattro azzurri. Occhio anche alla versione femminile: Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont hanno dimostrato che, Ledecka a parte, possono giocarsi le medaglie.

Altra disciplina attesissima è lo snowboardcross. Michela Moioli sa come si vince un’Olimpiade, è campionessa del mondo in carica e può giocarsi sicuramente la top-3 davanti al pubblico di casa. Tra gli uomini Omar Visintin e Lorenzo Sommariva appaiono un gradino sotto ai rivali, ma occhio alla coppia Sommariva/Moioli per la prova a squadre mista.

Tra le altre discipline quella che può portare una possibile medaglia all’Italia è il Big Air. Ian Matteoli ha le carte in regola per timbrare un punteggio super: dovrà però azzeccare la run giusta per battere i fuoriclasse della disciplina.