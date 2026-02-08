Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 8 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

È il grande giorno. Una delle gare più attese di tutti i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 per l’Italia. Lo snowboard assegna il suo secondo titolo dopo quello visto ieri nel Big Air, l’unico per il comparto di parallelo, nel PGS.

Prima le qualificazioni, poi la fase ad eliminazione diretta che porterà a Small Final e Big Final: sarà uno spettacolo unico e speriamo uno spettacolo Tricolore, viste le aspettative che ha il pubblico italiano nei confronti della gara di Livigno.

Il team azzurro sarà guidato dall’eterno Roland Fischnaller che vuole continuare a stupire tutti nella sua settima Olimpiade. Al suo fianco anche Aaron March, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini, autori di un ottimo avvio di stagione. Tra le donne, l’Italia punterà su Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont per raggiungere un podio storico sulle nevi di casa.

Dove vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? Su Rai 2 andranno in scena le qualificazioni dalle ore 9.00 e le finali dalle 13.40. In streaming le applicazioni di riferimento sono Rai Play, Discovery Plus, dalle 13 su Eurosport 1, HBO Max, DAZN, Tim Vision ed Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Domenica 8 febbraio – Diretta tv su Rai 2

09:00 Snowboard PGS donne Qualificazione

09:30 Snowboard PGS uomini Qualificazione

10:00 PGS donne Manche di eliminazione

10:30 PGS uomini Manche di eliminazione

13.00 Gigante Parallelo Donne Ottavi di finale

13.24 Gigante Parallelo Uomini Ottavi di Finale

13.48 Gigante Parallelo Donne Quarti di finale

14.00 Gigante Parallelo Uomini Quarti di Finale

14.12 Gigante Parallelo Donne Semifinali

14.19 Gigante Parallelo Uomini Semifinali

14.26 Gigante Parallelo Donne Small Final

14.29 Gigante Parallelo Donne Big Final

14.36 Gigante Parallelo Uomini Small Final

14.39 Gigante Parallelo Uomini Big Final

19:30 Snowboard Big air donne Qualificazione

19:30 Big air donne Qualificazioni Manche 1

20:15 Big air donne Qualificazioni Manche 2

21:00 Big air donne Qualificazioni Manche 3

ITALIANI IN GARA

PGS Uomini – Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Aaron March, Mirko Felicetti

Gigante Parallelo Donne – Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle

Big Air Donne – Marilù Poluzzi

DOVE VEDERE LO SNOWBOARD IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, dalle 13 su Eurosport 1, HBO Max, DAZN, Tim Vision ed Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport