Snowboard, il tabellone del PGS femminile: subito un derby azzurro agli ottavi!

Saranno tre le italiane impegnate nella fase finale del gigante parallelo femminile di snowboard ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti hanno centrato la qualificazione per il tabellone a eliminazione diretta, mentre la giovane Sofia Valle non è riuscita a superare il taglio commettendo qualche errore di troppo e chiudendo in 32ma piazza.

Le tre azzurre di punta hanno evitato lo spauracchio Ester Ledecka (favorita della vigilia e autrice del miglior tempo nella somma delle due manche) almeno fino ad un’eventuale semifinale, ma il cammino verso la zona podio si preannuncia comunque abbastanza complicato. L’Italia è già certa di perdere subito una delle due rappresentanti, alla luce del derby di primo turno tra Dalmasso (n.4 del seeding) e Coratti (n.13), con la vincente che troverà poi ai quarti una tra la polacca Aleksandra Krol-Walas (n.5) e la canadese Aurelie Moisan (n.12).

Questa è la parte alta del tabellone, capitanata dalla testa di serie n.1 e due volte campionessa olimpica della specialità Ledecka, mentre Caffont si trova nella parte bassa. La 26enne nativa di Belluno, sesta in qualificazione, affronterà al primo turno la veterana svizzera Julie Zogg (n.11 del seeding) per poi entrare eventualmente in rotta di collisione con la quotata giapponese Tsubaki Miki (n.3) in uno scontro diretto da brividi che potrebbe valere una fetta di medaglia a cinque cerchi.

TABELLONE PGS FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 Ester Ledecka (Cechia) vs 16 Claudia Riegler (Austria)

8 Michelle Dekker (Paesi Bassi) vs 9 Sabine Payer (Austria)

5 Aleksandra Krol-Walas (Polonia) vs 12 Aurelie Moisan (Canada)

4 Lucia Dalmasso (Italia) vs 13 Jasmin Coratti (Italia)

3 Tsubaki Miki (Giappone) vs 14 Kaylie Buck (Canada)

6 Elisa Caffont (Italia) vs 11 Julie Zogg (Svizzera)

7 Ramona Theresia Hofmeister (Germania) vs 10 Malena Zamfirova (Bulgaria)

2 Zuzana Maderova (Bulgaria) vs 15 Cheyenne Loch (Germania)