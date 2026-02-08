Milano Cortina 2026
Slittino, Verena Hofer in top ten nella quinta prova cronometrata delle Olimpiadi
Inizia per il singolo femminile dello slittino l’ultima giornata riservata alle prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella quinta manche chiude davanti a tutte la tedesca Merle Malou Fraebel, Verena Hofer si classifica ottava, mentre Sandra Robatscher chiude 21ma.
Nella quinta prova cronometrata si registra la doppietta teutonica con Merle Malou Fraebel che svetta in 52.855, beffando per appena 0.016 la connazionale Julia Taubitz, mentre completa il podio virtuale l’austriaca Hannah Prock, staccata di 0.108.
Quarta piazza per la lettone Elina Bota, attardata di 0.197, che precede l’austriaca Lisa Schulte, quinta a 0.248, l’elvetica Natalie Maag, sesta a 0.296, la statunitense Summer Britcher, settima a 0.297, e la migliore delle azzurre, Verena Hofer, ottava a 0.325 dalla vetta.
Nona posizione per la tedesca Anna Berreiter, attardata di 0.367, mentre completa la top ten la statunitense Emily Fischnaller, decima a 0.388. Più attardata, invece, l’altra azzurra in gara, Sandra Robatscher, la quale si piazza al 21° posto a 1.232.
PROVA CRONOMETRATA 5 SINGOLO FEMMINILE
1 FRAEBEL Merle Malou 52.855
2 TAUBITZ Julia 52.871 +0.016
3 PROCK Hannah 52.963 +0.108
4 BOTA Elina 53.052 +0.197
5 SCHULTE Lisa 53.103 +0.248
6 MAAG Natalie 53.151 +0.296
7 BRITCHER Summer 53.152 +0.297
8 HOFER Verena 53.180 +0.325
9 BERREITER Anna 53.222 +0.367
10 FISCHNALLER Emily 53.243 +0.388
11 ELLIS Trinity 53.295 +0.440
12 OLESIK Daria 53.347 +0.492
13 SCHWARZ Dorothea 53.387 +0.532
14 SUSKO Embyr-Lee 53.444 +0.589
15 SMAHA Olena 53.636 +0.781
16 BUZATOIU Ioana-Corina 53.719 +0.864
17 TUNYTSKA Yulianna 53.738 +0.883
18 RAVENNA Veronica Maria 53.921 +1.066
19 APARJODE Kendija 53.979 +1.124
20 WANG Peixuan 54.081 +1.226
21 ROBATSCHER Sandra 54.087 +1.232
22 JUNG Hyesun 54.152 +1.297
23 FARQUHARSON Ashley 54.222 +1.367
24 KOHALA Tove 54.749 +1.894
25 DOMARADZKA Klaudia 55.419 +2.564