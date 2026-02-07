Slittino: Taubitz al comando nella terza prova del singolo femminile. Italiane in top-5

Terza prova per il singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti la Germania detta il passo e fa paura in vista della gara che andrà in scena lunedì.

Al comando c’è forse l’atleta più attesa: Julia Taubitz. 53.268 per la tedesca che ha abbassato e non di poco il suo miglior tempo e ora tutte le rivali sono costrette a tenerla d’occhio.

Alle sue spalle ecco l’altra teutonica, Anna Berreiter, che è stata clamorosamente sempre seconda in tutte e tre le prove. Distacchi veramente limitatissimi, 5 millesimi per Berreiter, 45 per Hannah Prock, che è terza.

Poi le italiane, che continuano a farsi vedere davanti: Verena Hofer è quarta, staccata di 149 millesimi, subito dietro Sandra Robatscher, quinta a 178 millesimi.