Slittino, Nagler/Malleier davanti a tutti nelle prime due prove del doppio maschile alle Olimpiadi

Iniziano al meglio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per gli azzurri del doppio maschile dello slittino: nelle prime due prove cronometrate svettano sempre Ivan Nagler e Fabian Malleier, ma ben si comportano anche Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, rispettivamente quarti e quinti nelle due run.

Nella prima prova Nagler/Malleier si impongono in 52.731, andando a precedere gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf, secondi a 0.197, ed i lettoni Martins Bots e Roberts Plume, terzi a 0.225, i quali però vengono insidiati dagli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, quarti a 0.242.

Nella seconda manche primeggiano ancora Ivan Nagler e Fabian Malleier, con un crono leggermente più alto, di 52.901, ma sufficiente a tenere ancora dietro austriaci Gatt/Schoepf, battuti per 0.014. Si inseriscono in terza posizione i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller, staccati di 0.147, che beffano per un solo millesimo i lettoni Bots/Plume, quarti a 0.148, ancora davanti ad Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, quinti a 0.207.

PROVA CRONOMETRATA 1 DOPPIO MASCHILE

1 NAGLER Ivan/MALLEIER Fabian 52.731

2 GATT Juri Thomas/SCHOEPF Riccardo Martin 52.928 +0.197

3 BOTS Martins/PLUME Roberts 52.956 +0.225

4 RIEDER Emanuel/KAINZWALDNER Simon 52.973 +0.242

5 DIGREGORIO Zachary/HOLLANDER Sean 53.089 +0.358

6 WENDL Tobias/ARLT Tobias 53.115 +0.384

7 STEU Thomas/KINDL Wolfgang 53.185 +0.454

8 SEVICS-MIKELSEVICS Eduards/KRASTS Lukass 53.385 +0.654

9 WARDROPE Devin/ZAJANSKI Cole 53.479 +0.748

10 CHMIELEWSKI Wojciech/GANCARCZYK Michal 53.802 +1.071

PROVA CRONOMETRATA 2 DOPPIO MASCHILE

1 NAGLER Ivan/MALLEIER Fabian 52.901

2 GATT Juri Thomas/SCHOEPF Riccardo Martin 52.915 +0.014

3 EGGERT Toni/MUELLER Florian 53.048 +0.147

4 BOTS Martins/PLUME Roberts 53.049 +0.148

5 RIEDER Emanuel/KAINZWALDNER Simon 53.108 +0.207

6 DIGREGORIO Zachary/HOLLANDER Sean 53.150 +0.249

7 WENDL Tobias/ARLT Tobias 53.183 +0.282

8 STEU Thomas/KINDL Wolfgang 53.296 +0.395

9 MUELLER Marcus/HAUGSJAA Ansel 53.339 +0.438

10 WARDROPE Devin/ZAJANSKI Cole 53.412 +0.511