Milano Cortina 2026
Slittino, lampo di Max Langenhan nell’ultima prova. Fischnaller e Felderer meno brillanti
Ultima prova ufficiale sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo: da domani non si scherza più, per il singolo maschile si fa sul serio, iniziano i Giochi Olimpici invernali.
Nell’ultima run di prova viene fuori il nome che si era nascosto: il tedesco Max Langenhan, uno dei favoriti della vigilia che fino ad ora nelle prove non aveva convinto. Miglior crono con 52.936.
Seconda posizione per un altro nome che non si era visto nei piani alti fino ad ora, il lettone Kristers Aparjods, staccato di oltre due decimi, mentre terzo è Wolfgang Kindl. Quarta piazza per Felix Loch che anticipa il primo italiano.
Quinta posizione per Dominik Fischnaller, staccato di oltre tre decimi dalla vetta. Nono Leon Felderer, quindicesimo Alex Gufler.