Milano Cortina 2026
Slittino: Julia Taubitz vola nella quarta prova olimpica, italiane staccate
Ultima run odierna di allenamento sulla Eugenio Monti per il singolo femminile. In scena la prova numero quattro per le donne che andranno in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tra due giorni.
La Germania dopo qualche giornata di assestamento ha fatto capire che fa sul serio: 53.408 per Julia Taubitz che si aggiudica due prove consecutive e si candida al ruolo di favoritissima.
Alle sue spalle occhio alle lettoni: Kendija Aparjode a 46 millesimi, Elina Bota a 194 millesimi. Quarto posto per Anna Berreiter, poi le statunitensi Fischnaller e Britcher.
Più lontane le azzurre: Verena Hofer è ottava a 388 millesimi, errore per Sandra Robatscher che è oltre un secondo, in ventesima posizione.