Slittino, Austria dominante nella quinta prova, Loch inizia a fare sul serio. Fischnaller e Felderer arretrano

Quinta e penultima prova ufficiale sulla Eugenio Monti per il singolo maschile. Domani inizierà la vera Olimpiade di Milano Cortina per lo slittino con gli uomini subito impegnati nelle prime due run, domenica in palio le medaglie.

L’Austria fa vedere di avere un ottimo feeling con il budello ampezzano: Wolfgang Kindl e Jonas Mueller continuano a dominare. Il veterano trova un eccellente 53.225, 44 millesimi meglio del compagno di squadra, con tempi che sono i migliori fino ad ora.

Sale di colpi Felix Loch, fino ad ora molto nascosto: il più vincente della storia è a 158 millesimi, in terza posizione, a precedere il campione olimpico di Pyeongchang David Gleirscher.

In casa Italia quinta e sesta piazza per Dominik Fischnaller e Leon Felderer che sono sempre lì attaccati al podio. Più indietro, tredicesimo, Alex Gufler.