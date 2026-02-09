Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella seconda prova e mette pressione a Matt Weston

Matt Weston ha chiuso con il miglior tempo la seconda prova della gara di skeleton maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, confermando di essere ovviamente lui il grande favorito per la medaglia del metallo più pregiato, per l’occasione impreziosita dai Cinque Cerchi. Ma, se l’inglese vola, il nostro Amedeo Bagnis non è da meno e ribadisce di essere prontissimo a battagliare per il podio sul tracciato ampezzano.

Il miglior tempo della seconda prova porta la firma del britannico Matt Weston, il dominatore della Coppa del Mondo, che ha fermato i cronometri sul 56.28 (aveva messo a segno un 56.24 nella prima prova) con appena un centesimo di margine sul nostro Amedeo Bagnis che chiude in 56.29 (nella prima prova aveva fissato il tempo di 56.15) e conferma il suo ottimo approccio alla pista intitolata ad Eugenio Monti.

Terza posizione per l’ucraino Vladyslav Heraskecych in 56.58 a 30 centesimi dalla vetta, confermando quanto di buono fatto nell’allenamento inaugurale, quarta per il cinese Zheng Yin in 56.64 a 36 centesimi, quinta per il tedesco Christopher Grotheer in 56.68 a 40 a braccetto con il suo connazionale Axel Jungk. Settimo il cinese Wenhao Chen in 56.71 a 43 centesimi da Weston, ottavo il britannico Marcus Wyatt in 56.80 a 52 centesimi, quindi nono il cinese Qinwei Lin in 56.83 a 55, mentre completano la top10 il danese Rasmus Vestergaard Johansen e il sud-coreano Seunggi Jung in 56.91 a 63 centesimi. Chiude 12°, invece, Mattia Gaspari in 56.93 a 65 centesimi.

Come proseguirà il programma dello skeleton maschile? Domani, martedì 10 febbraio, si tornerà in pista alle ore 13.30 per la terza prova, seguita immediatamente dalla quarta. Nella giornata di mercoledì 11 febbraio, invece, alle ore 12.30 spazio alla quinta prova, con la sesta ed ultima subito a seguire. Quindi, giovedì 12 e venerdì 13 assisteremo alle quattro manche che andranno ad assegnare le medaglie.