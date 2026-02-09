Milano Cortina 2026
Skeleton, Amedeo Bagnis impressiona nella prima prova del singolo e mette in riga Weston e Keisinger
Ottimo inizio per l’Italia nello skeleton maschile. Amedeo Bagnis, infatti, ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della gara di skeleton maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, confermando la sua intenzione di puntare al podio con i Cinque Cerchi.
Il miglior tempo di questo primo allenamento, quindi, porta la firma del nostro Amedeo Bagnis che ha fermato i cronometri sul tempo di 56.15 con 9 centesimi di vantaggio sul dominatore della stagione, il britannico Matt Weston, che chiude in 56.24. Terza posizione per il tedesco Felix Keisinger in 56.36 a 21 centesimi dalla vetta, mentre in quarta si classifica il cinese Zheng Yin in 56.44 a 29.
Quinta posizione per l’ucraino Vladyslav Heraskevych in 56.47 a 32 centesimi, sesta per il cinese Qinwei Lin in 56.53 a 38. mentre è settimo il tedesco Axel Jungk in 56.56 a 41. Ottavo il sud-coreano Seunggi Jung in 56.65 a mezzo secondo esatto, quindi nono il britannico Marcus Wyatt in 56.80 a braccetto con il tedesco Christopher Grotheer a 65. Si ferma in 12a posizione Mattia Gaspari in 56.83 a 68 centesimi da Bagnis.
Tra pochi istanti si tornerà subito in azione per la seconda prova. Domani, martedì 10 febbraio, si tornerà in pista alle ore 13.30 per la terza prova, seguita immediatamente dalla quarta. Nella giornata di mercoledì 11 febbraio, invece, alle ore 12.30 spazio alla quinta prova, con la sesta ed ultima subito a seguire. Quindi, giovedì 12 e venerdì 13 assisteremo alle quattro manche che andranno ad assegnare le medaglie.